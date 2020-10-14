水情拉警報 苗栗2000多公頃農田規劃停灌

水情拉警報，經濟部水利署今天宣布，將停止桃竹苗3縣市部分二期稻作灌溉，農委會農田水利署苗栗管理處初步規劃明德水庫、中港溪主要流域停灌2000多公頃。（記者彭健禮攝）

2020/10/14 17:00

〔記者彭健禮／苗栗報導〕水情拉警報，經濟部水利署今天宣布，將停止桃竹苗3縣市部分二期稻作灌溉，農委會農田水利署苗栗管理處初步規劃明德水庫、中港溪主要流域停灌2000多公頃。

受到極端氣候影響，今年是台灣56年來首次汛期沒有颱風，造成水庫蓄水量不足，今起桃竹苗中4地區水情燈號轉「黃燈」，實施夜間減壓措施。

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經濟部今天又宣布因缺水桃竹苗部分灌區約1.9萬公頃的農田將停止供灌。農委會農田水利署苗栗管理處已初步規劃提報把中港溪主流域灌區約1250公頃、明德水庫灌區810公頃，將公告停灌。

今年氣候異常，農田水利署苗栗管理處6月評估水情不樂觀，已採行相關抗旱措施，實施灌4休4輪灌、啟動20口抗旱井，盼能完成今年二期稻作供灌至11月15日的任務。

苗栗管理處工作人員表示，但截至昨天，明德水庫蓄水率21%，有效蓄水量為256.78萬立方公尺，也創下近20年新低。

農委會今天表示，此次停灌範圍位於桃竹苗部分區域，以栽種水稻二期作為大宗達1.3萬公頃，影響農民約2萬多人，針對目前仍在抽穗階段，停灌後將造成稻作無收成，因此將發放補償金，以確保農民生計，稻作補償金計算以農家賺款的105％，加計生產成本計算；其他作物，將依作物類別及受影響程度，給予適度補償。補償申請作業將於經濟部公告停灌次日起開始，請停灌區內農民於公告次日10日內提出申請。

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