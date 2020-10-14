二期稻作首度將因乾旱停灌 農委會祭出補償措施

二期稻作首度將因乾旱停灌，農委會副主委陳駿季說明補償措施。（記者簡惠茹攝）

2020/10/14 16:01

〔記者簡惠茹／台北報導〕今年二期稻作部分灌區首度因為乾旱即將停灌，經濟部今宣布因缺水，桃竹苗部分灌區約1.9萬農田將停止供灌，多數為水稻田，影響全年水稻生產面積約5%，農委會今天下午公布補償措施，農委會副主委陳駿季表示，因為抽穗後稻米停灌會造成稻作百分百無法收成，這次以農家賺款的105%，加計生產成本計算，評估水稻田大約每公頃可領約10多萬元，停灌後次日起開放申請。

經濟部水利署今天宣布，為確保穩定枯水期公共用水，桃園、新竹、苗栗地區部分灌區將停止供灌，合計灌區農作面積初估約1.9萬公頃。農委會今天下午緊接著公布停灌補償措施，陳駿季表示，預計一週內會公布停灌時間，宣布停灌次日起10天內受理申請補償。

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陳駿季表示，因應今年為1964年以來首次無颱風侵台，且6到10月上旬各水庫集水區降雨量為歷史平均值2到6成，水情吃緊，農委會針對桃竹苗地區1萬9千公頃農田將實施停灌提供補償措施，給予受影響農民最大的照顧。

陳駿季說，此次停灌範圍位於桃竹苗部分區域，以栽種水稻二期作為大宗達1.3萬公頃，影響農民約2萬多人，針對目前仍在抽穗階段，停灌後將造成稻作無收成，因此將發放補償金，以確保農民生計，稻作補償金計算以農家賺款的百分之105，加計生產成本計算；至於其他作物，將依作物類別及受影響程度，給予適度補償。

陳駿季說明，補償申請作業將於經濟部公告停灌次日起開始，請停灌區內農民於公告次日10日內提出申請，農民可以選擇到管理處工作站或水利小組申請，並攜帶身份證或戶口名簿、印章或簽名、實耕者證明文件、農會或金融機構存摺影本，和切結書等相關文件，各管理處會用最快時間現勘，補償金會直接撥入農民帳戶。

陳駿季表示，補償費用的確是史上最高，農民領了補償費後希望盡快整地，如果農民另外有水源又領補助，補助會追回。

至於稻米生產影響程度，農田水利署署長蔡昇甫表示，二期作水稻每年種植面積大概10萬到10萬2千公頃，全年種植面積27萬公頃，二期作這次受影響面積1.3萬公頃，占全年5%左右，產量影響則會更小，不到5%。蔡昇甫也強調，全國灌區有31.2萬公頃，這次停灌之前，已經部署非常多措施，包含分區輪灌、精密配水，才能讓29.3萬公頃度過難關。

陳駿季表示，而目前公糧庫存還有90萬噸，公糧庫存可以撐9個月，離安全困存3個月還多3倍，沒有受到影響的8萬多公頃可以正常生產，不會因為停灌造成糧食安全出問題，米價也不會因此波動。

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