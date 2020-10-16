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    桃竹苗停灌拍板每公頃補助14萬 明天起申請

    農委會主委陳吉仲表示，停灌的1.3萬稻田每公頃將補償14萬元，從明天起開放農民赴水利工作站登記，預計有2.6萬名農民受停灌影響。（資料照）

    農委會主委陳吉仲表示，停灌的1.3萬稻田每公頃將補償14萬元，從明天起開放農民赴水利工作站登記，預計有2.6萬名農民受停灌影響。（資料照）

    2020/10/16 09:11

    〔記者楊媛婷／台北報導〕全球將面臨反聖嬰年，台灣56年來汛期首度無颱風侵襲，北部水情拉緊報，農委會宣布桃竹苗1.9萬公頃農地全面停灌，農委會主委陳吉仲今表示，停灌的1.3萬稻田每公頃將補償14萬元，從明天起開放農民赴水利工作站登記，預計有2.6萬名農民受停灌影響，稻作停灌詳細補償金額會已在今天正式公告。

    農委會配合經濟部公布所有停灌農地，有1.9萬公頃農地受影響，其中1.3萬公頃是種植水稻，另外0.6萬公頃種植雜糧蔬菜等，陳吉仲強調，桃竹苗所共504個水利小組，將加班為農民服務，只要農民在10天內完成登記，補償金額就會匯入受停灌措施影響的農民戶頭。

    陳吉仲表示和經濟部協調的補償措施公式是以農民賺額的105％並加上生產成本等提供補償，每公頃將補助14萬元；雜糧部分則是依照「農業天然災害救助標準」，依照實際損失的部分給予至少1.2倍的補償。

    陳吉仲指出，這次停灌區中有2到3％左右農地約3週就能收成，對於鋤耕與否，「尊重農民的處理」；有傳出農民打算自行引地下水種植，農水署署長蔡昇甫說，若農民申請停灌補償後，就不能繳交公糧，也表示引地下水來種植很難保證作物品質，加上成本很高，容易入不敷出，呼籲農民要思考清楚。

    陳吉仲表示，除了桃竹苗外，由於嘉南地區玉米作物因為乾旱緣故也有影響，因應農業天然災害辦法，已在研擬相關補償措施，預計一週後也會公布，由於旱情短期無法紓解，自昨天起農委會每週固定都會召開主管會議，由農試所、農金局、農水署等共同參與，盤點因應乾旱較適合的作物，農試所人員也會下鄉指導人民種植較耐乾旱的作物如高粱等。

    要申請停灌補償，農民可從明天起攜帶身份證或戶口名簿，印章或簽名，實耕者證明文件，農會或金融機構存摺影本等相關文件至各管理處工作站申辦。

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