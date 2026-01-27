挺台女首相賭上烏紗帽！高市早苗解散國會 5大決戰看點全解析

日本大選起跑，首相高市早苗（中）27日罕見與在野的「日本維新會」代表吉村洋文（右）於東京同台造勢。在公明黨倒戈後，這張照片象徵自民黨與右翼維新勢力正式結盟，力拚國會過半。（路透）

日本政壇迎來關鍵時刻，被視為「安倍繼承人」、日本首位女性首相高市早苗，在距離投票日僅剩16天的時刻，毅然宣布解散眾議院進行改選。根據《法新社》報導，這位以強硬抗中、友台立場聞名的「鐵娘子」，已公開立下軍令狀：若執政聯盟無法取得過半席次，她將負起政治責任「立即辭職」。這場定於2月8日的大選，不僅決定日本未來，更牽動印太局勢，以下為5大關鍵看點：

看點一：挺台立場鮮明 曾言「介入台海」引發北京反制

高市早苗被公認為日本政壇友台立場最鮮明的領袖之一。報導指出，她在去年11月曾公開暗示，若中國武力犯台，東京當局可能「軍事介入」。這番言論雖然展現了對台灣的堅定支持，但也導致日中關係急凍；北京隨後宣布對日本祭出嚴厲的出口管制，這場外交與經濟的角力，將檢驗日本選民對高市強硬路線的支持度。

看點二：公明黨「世紀倒戈」 執政聯盟大洗牌

這次大選面臨的最大變數，是長期與自民黨結盟的「公明黨」發生歷史性轉向。該黨選擇脫離執政聯盟，轉而與立憲民主黨組成「中道改革聯盟」。失去這個關鍵盟友的組織票，迫使高市早苗必須轉向尋求右翼維新勢力的支持，這是自民黨自1955年以來罕見的政治版圖重組。

看點三：賭上政治生命 「沒過半就走人」

不同於一般政客的戀棧，高市早苗展現了「背水一戰」的決心。她將這次解散國會定調為對其內閣的信任投票，並承諾若席次未過半就下台。這種破釜沉舟的態度，旨在激發保守派選民的危機意識，力圖在逆風中保住政權。

看點四：經濟政策大膽 拋4.4兆救市

面對物價飛漲，高市早苗推出了極具野心的經濟對策。她宣布規模達1350億美元（約新台幣4.4兆元）的刺激方案，並承諾暫停徵收食品消費稅兩年，試圖以減稅減壓來爭取民心。不過，市場分析師也提醒，此舉可能增加日本財政負擔，需小心避免引發債市波動。

看點五：外交手腕靈活 高規格接待川普

高市早苗在外交舞台上展現了積極身段。她不僅曾鋪紅地毯高規格接待美國總統川普，近期更頻繁與各國領袖互動，包括與南韓總統李在明同台打鼓、與義大利總理梅洛尼自拍。這種活躍的外交表現，旨在向選民證明她具備帶領日本在動盪國際局勢中前行的能力。

