    政治

    蕭旭岑率團 國共「準智庫交流」2/2~2/4訪北京

    2026/01/27 13:51 記者林欣漢／台北報導
    國民黨二月訪中將以智庫人員為主，由副主席蕭旭岑率隊。（資料照）

    「國共論壇」先前遭遇北京「技術性推遲」，據指出，在國民黨方面「全力溝通」下，中方通知只要國民黨未來持續阻止軍購案推案，就能於下週在北京舉行國民黨提案的「準智庫交流」。據了解，國民黨將由副主席蕭旭岑率隊，於2月2日至4日訪問北京與中方智庫交流，預計明日由蕭旭岑召開記者會向外界說明。

    據悉，被冷凍長達9年的「國共論壇」將一改昔日大型會議的「大拜拜」模式，改為雙方智庫參訪交流形式，且原本國、共兩黨最初規劃本月27日至29日在北京舉行的時間，由於消息曝光及雙方對名稱有不同意見，幾度溝通後，已經確定延後一週，改在2月初舉行。

    據了解，經多次溝通，對岸已接受國民黨修正「國共論壇」的提議。國民黨主席鄭麗文日前受訪時，也公開定調這次的交流是「第一次智庫交流論壇」。因為轉型為參訪交流的形式，國民黨這次訪問將以智庫人員為主，另包括含產、學界及前馬政府時期官員等共計約40人，由副主席蕭旭岑率隊，智庫方面則由政策會副執行長、國家政策研究基金會（國民黨智庫）副董事長李鴻源代表。

