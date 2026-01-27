藍白第十度封殺「國防特別條例」 綠批白營自提軍購預算違憲

國民黨、民眾黨立委今天聯手在程序委員會挾人數優勢，第十度封殺行政院所提1.25兆元「國防特別條例」及「財政收支劃分法草案」排入30日的立法院會報告事項議程。（記者廖振輝攝）

立法院本會期週五（30日）結束，國民黨、民眾黨立委今天第十度聯手在程序委員會挾人數優勢，封殺行政院所提1.25兆元「國防特別條例」及「財政收支劃分法草案」排入30日的立法院會報告事項議程，會中表決通過國民黨團提案，將議事日程草案提報院會處理。民進黨立委羅美玲表示，在野若不滿意行政院版、覺得哪些地方需要討論，就讓它付委審查，同時強調，民眾黨團無權列軍購預算，這是違憲。

行政院會去年11月27日通過預算規模8年、1.25兆元「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例」草案送立院審議，藍白在12月2日程序委員會首度封殺，無法排入院會報告事項議程後，並以要求軍人加薪編入總預算為由，多次封殺該案排入院會議程。

民眾黨團提案增列「保衛國家安全及強化不對稱戰力計畫採購特別條例」草案，列出包括M109A7自走砲、海馬士多管火箭、反甲型無人機飛彈系統、標槍反裝甲飛彈、拖式2B反裝甲飛彈等5項裝備，總額上限為新台幣4000億元，採1年1期方式編列；以及「公職選罷法」草案，主張「受緩刑宣告者或易刑處分者，不在此限」可登記為選舉候選人。

羅美玲表示，每週程序委員會都在空轉，完全失去功能，總預算、國防特別條例都卡關，導致許多計畫被擱置。上週外交國防委員會召開秘密會議，卻只有寥寥無幾的立委出席，更誤導國人「付委就是要付錢」，非常不專業。她也批評，黃國昌從美國回來變成「軍購專家」，但其提案笑掉大牙、荒腔走板，列的都是國防部公開的項目。

她說，面對中國武力威脅，建置強化防衛韌性及不對稱戰力有其急迫性，但卻一再被政治操作，還有人說付委就是付錢，這種說法根本誤導民眾，付委就是逐條審查，在野如果不滿意行政院版、覺得哪些地方需要討論，那就讓它付委審查。

國民黨立委翁曉玲表示，今天是本會期程序委員會最後一次開會，但遺憾的是，民進黨政府不依法編列預算，這讓在野黨立委要如何審查總預算案，擋預算的根本是民進黨，不是在野黨。此外，有關1.25兆元的軍購案，政院版的條文非常粗糙，條文數不到10條、僅2張A4紙，這讓人怎麼審得下去。

會中首先表決羅美玲提案，在場18人中，贊成8人、反對10人，不通過；接著表決翁曉玲提案，在場18人中，贊成10人、反對8人，通過。民進黨籍程序委員會召委沈發惠表示，議程草案提報院會處理。

