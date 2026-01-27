為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    社會

    獨家》京元電竹南廠遭竊損失1.2億 測試工程師涉偷50片電路板變賣

    2026/01/27 13:54 記者陳彩玲／台北報導
    半導體測試大廠京元電竹南廠無塵室驚爆失竊。（資料照）

    半導體測試大廠京元電竹南廠無塵室驚爆失竊。（資料照）

    張男坦承犯行願賠償 檢方諭令5萬元交保

    上市公司京元電子（2449）竹南廠無塵室驚爆失竊，張姓工程師涉將50餘片用來測試IC的電路板、光纖線等設備，偷出廠區變賣，導致京元電損失1.2億元，廠區主管去年6月至派出所報案，現由苗栗地檢署以竊盜等罪嫌偵辦中。由於張男坦承犯行，也願意賠償損失，檢方訊後諭令5萬元交保。

    據了解，張男已於京元電任職20餘年，在設備工程部擔任高級工程師，主要負責測試工作，去年6月京元電發現新進的電路板登錄異常，立即盤點所有設備，並調閱廠區監視器釐清狀況，意外發現張男形跡可疑，多次從無塵室帶走用塑膠袋包覆的物品。

    廠區內部隨即啟動調查，發現張男手中拿的是公司用來測試IC的電路板，立即將此情通報總公司，並至派出所報案。

    疑沉迷線上博弈 積欠巨額債務鋌而走險

    偵辦小組調查，張男疑似沉迷百家樂、拉霸機等線上博弈遊戲，欠下巨額債務，因而心生歹念，利用職務之便，多次於工作期間，在無塵室趁四下無人之際，將電路板、光纖線等設備利用袋子包裝後，私自帶離廠區，並透過友人變賣從中牟利。

    京元電竹南廠內部初步統計，共有50餘片電路板，以及Cable（排線）、光纖線等設備遺失，損失約1.2億元。而此事在內部引發軒然大波，認為公司內控制度出問題，為何每年例行盤點時未發現疏漏，且資安防護有嚴重不足疑慮，究竟張男如何能輕鬆將電路板攜出廠區，經產線通關機均無異常，內部議論紛紛。

