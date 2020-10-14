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    北北基軌道建設共識 林佳龍：專業要見樹又見林

    交通部長林佳龍（左二）出席台鐵限速備援系統簽約時，接受媒體訪問。（圖：台鐵局提供）

    交通部長林佳龍（左二）出席台鐵限速備援系統簽約時，接受媒體訪問。（圖：台鐵局提供）

    2020/10/14 18:36

    〔記者鄭瑋奇／台北報導〕交通部長林佳龍昨與北北基三市長共同出面，宣布四方透過北北基軌道路網政策溝通平台討論後獲多項共識，包含基隆輕軌升級中運量捷運，並將與民生汐止線汐東段部分整合、共軌等，不過外界仍質疑政策溝通平台在可行性研究就應該做，且認為多項共識仍是政治大於專業。交通部長林佳龍表示，專業有兩種，一種是較宏觀的政策面，可以看到見林，一種更深入微觀的見樹，他做為政務官就是見樹也要見林，不過對外界寶貴意見已經請同仁彙整，不論正面肯定、負面批評都會納入參考。

    原本基隆輕軌完成後台鐵將不進基隆車站，引發議論及部分民眾批評，面對媒體詢問昨日透過溝通平台讓四方達成共識，外界認為此舉是在幫林右昌拆彈，是否還有培養接班人的意思。林佳龍表示，北北基首都圈軌道路網，大家經過集思廣益，其實是創造多贏，不只是基隆，還有台北、新北城市發展都有利，交通部角色是提供政策溝通平台，昨日共識幾乎是各取所需、創造多贏，這並不只是針對任何特定一位地方首長來做的努力，大家也看到台北市長柯文哲、新北市長侯友宜都很高興。

    林佳龍說，這個平台不但解決縣市各別問題，也把競爭變成合作，就像解聯立方程式，包含基隆捷運、汐止民生線、北宜直鐵，每條各自都很難解，放在一起就有最佳的解；整合完之後以這樣路網打造首都圈軌道生活圈，可說是個成功案例，未來會以這樣的經驗幫忙全國各縣市、各區域來進行跨域治理。

    對於未來台鐵基隆－八堵是否會保留，台鐵局長張政源表示，台鐵不會去放棄基隆－台北都會區路線，不過未來就是配合交通部對北北基整體軌道路網規劃，規劃過程會以民眾需求做優先考量；台鐵沒有讓不讓道的問題，如果（基隆捷運）是最好結果，也會朝這個方向努力。

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