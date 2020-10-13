北北基軌道整合！林佳龍邀3市長會商 基隆輕軌改中運量捷運

2020/10/13 18:28

首次上稿 18:03

更新時間 18:28

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕北北基地區的基隆輕軌、北宜高鐵、台北捷運民生汐止線等多項建設計畫，還有與台鐵既有路廊彼此競合問題繁多，交通部長林佳龍今下午邀集台北市長柯文哲、新北市長侯友宜、基隆市長林右昌會商，獲5項共識，包含基隆輕軌升級中運量捷運、基隆輕軌台北端終點站採地下化、基隆輕軌與民生汐止線的汐東段整合、基隆輕軌基隆八堵端會研擬不同方案、北宜新線採高鐵延伸等。

大台北地區近來相關軌道建設的規劃案相當多，包含基隆輕軌、北宜新線、捷運民生汐止線等，彼此間及既有台鐵路線都有競合問題；由於多半橫跨多市，各地方政府意見也不盡相同。林佳龍今邀集柯文哲、侯友宜、林右昌磨合政策意見，四方下午取得共識。

交通部表示，在國土整體發展與區域均衡的架構下，建構「西部高鐵、東部快鐵」高快速環島鐵路網為政府當前施政重點。環島鐵路網中北北基路廊為連通東西部間的要徑，為使北北基軌道路網規劃方向能符合地方政府之國土發展構想與期待，就由交通部成立「北北基軌道路網政策溝通平台」，與台北市、新北市及基隆市政府研商尋求共識，使此區域內各項軌道建設計畫整合順利推動。

該溝通平台歷經3次工作小組會前會研商討論，就所獲初步共識提報今日首長會議討論確認5項共識，基隆捷運計畫系統型式升級，基隆捷運所採用系統型式，將由LRT輕軌系統提升為具備自動列車運轉（ATO）裝置LRRT中運量捷運系統。台北端地下延伸至南港，為便利轉乘台、高鐵及捷運，擴大軌道服務範圍，將朝地下延伸至南港站方案規劃。

台北捷運民生汐止線與基隆捷運整合，基隆捷運與民汐線於汐止大同路平行路段將整合，以縮小結構量體，並便利民眾轉乘，可解決兩線於汐止大同路段平行併存的龐大量體。

民汐線東湖－汐止區公所路段（汐東捷運）應與基隆捷運計畫整合，社后機廠可提供汐東捷運與基隆捷運共用。民汐線大稻埕－東湖路段仍由台北市政府本於權責適時推動。基隆捷運南港－八堵路段已有共識，至於八堵－基隆路段正評估不同方案，將再持續規劃討論。

高鐵延伸宜蘭路線方案，高鐵具速度快、容量大優勢，在北宜路廊可擔任台鐵與國道5號分流的角色，大幅增加北宜間軌道系統運能，提供東部多元旅運服務，並疏緩樹林至七堵間台鐵容量不足瓶頸。而基於環境保護及維護大台北地區民眾飲用水安全考量，採未經過翡翠水庫集水區方案A規劃，後續將以此方案續與北宜直鐵比較後，提報綜規及環評審議。

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