差在ATO！基隆輕軌升級捷運 班次更密、車速更快

交通部長林佳龍（左二）、台北市長柯文哲（右二）、新北市長候友宜（左一）、基隆市長林右昌（右一）13日難得聚首，整合北北基軌道路網政策達成共識。（記者廖振輝攝）

2020/10/13 23:27

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕交通部長林佳龍今與台北市長柯文哲、新北市長侯友宜、基隆市長林右昌共同宣布，基隆輕軌將升級中運量捷運，且與捷運民生汐止線汐東段整合、共軌。不過，基隆輕軌原在八堵－南港展覽館段就規劃專用路權，行駛模式本就類似捷運，到底差在哪？交通部解釋，主要差別在於升級後系統須具備「自動列車運轉裝置」（ATO），從司機員目視開車改為列車自動駕駛，班距能從5分鐘1班縮短為3分鐘1班，車速也能提升。

交通部表示，平面輕軌與路面交通共用路權，就跟公車差不多，車速平均大約只有時速20幾公里，班次也無法太密，如果具有獨立路權、但沒有ATO，司機員目視駕駛下，最多可到5分鐘1班車，最快時速達50至60公里；若有獨立路權、且有ATO，車速可再提升到約60至70公里，且班次密度可縮短至3分鐘1班，實際運轉速度仍要看停站數量及車站間距離決定。

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基隆輕軌原規劃在八堵－南港展覽館間就有獨立路權，不過因為沒有ATO，駕駛開車雖不用像在平面共用路權段須隨時注意有無異物入侵、遇到紅燈時須停等；但仍規劃採目視開車，要擔心與前後車距離，無法開太快、班次無法太密，這次升級後，列車就能改為自動運轉，駕駛只要做些輔助，就像現行捷運一樣。

班次加密之後，運量自然就能夠再提升，升級後，加上目前規劃先做八堵－南港這有共識的路段，全線可有專用路權，

交通部指出，現在台鐵基隆－八堵段路線是用路堤，高於兩側民房，有專用路權，基隆市政府原本希望將路堤打掉變成平面供基隆輕軌使用，與一般車輛、行人共用路權並縫合都市，因為沒有了專用路權，所以班次無法太密，整個基隆輕軌運量就只能達到每小時5000人次至8000人次。

現在規劃升級為「基隆捷運」後，會先推動八堵－南港這有共識的路段，全線都有獨立路權，每小時運量可提升至1萬至1.5萬人次。至於基隆－八堵間未來是台鐵系統是否會保留？還是以捷運進出基隆？或是捷運不進改採輕軌？一切都要等基隆市政府先去凝聚共識後，再決定如何做。

淡江大學運管系教授張勝雄表示，他當初是支持基隆輕軌，因為做完後可以將台鐵七堵－南港間的路線容量騰出來，給東部幹線使用，就能緩和東部地區尖峰一票難求的問題；至於要用輕軌獲捷運他都沒有意見，系統選擇是依未來運量預測來決定，不過每個建設決定後，都會影響到其它方案，興建基隆捷運後，北宜高鐵興建需求應就會降低，但現階段交通部看來還是都要推動，仍看不到有對各個建設間競合關係，及興建必要性、優先性做出規劃與取捨。

成功大學交通管理科學系教授鄭永祥表示，現在大家好像都要捷運不要台鐵，相關建設推動都沒有考慮台鐵，但台鐵每日還是有約60萬人次搭乘，是重要的城際鐵路，讓外縣市的人更容易進到都會中心；不像捷運則是屬於區域運輸。以國外來看，城際鐵路是會將人從外面帶到都會中心，捷運建設往外擴建，主要是都會中心逐漸往外發展所致，對於相關需求與建設，交通部應該要更宏觀的去思考，另要規劃好不同系統間轉乘的問題，若轉乘不便整體效益就會大打折扣。不過他對於這次交通部邀集三縣市討論整體建設的做法是很贊同，因為北北基交通建設本就應以整體區域來看，不應各自為政。

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