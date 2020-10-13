八堵─基隆留下台鐵？ 仍未定案

2020/10/13 20:01

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕交通部今天與北北基三市長共同開會討論軌道建設，獲得多項共識，包含基隆輕軌升級中運量捷運，與民生汐止線汐東段做系統整合共軌等，不過未來基隆─八堵間台鐵是否仍持續維持服務？或是要改用基隆捷運提供服務？今日並無共識。另外，對於升級基隆捷運經費多少，及3縣市與交通部經費分攤、未來由誰經營等，也都還要計算與協商。

交通部表示，基隆捷運南港─八堵段各方都有共識，目前都可先做相關規劃，包含未來不進入基隆站等；至於八堵─基隆段也正評估不同方案，後續將持續規劃並與地方政府討論。

對此，基隆市長林右昌表示，基隆捷運基隆端的部分，鐵道局仍在努力評估幾個方案，不只是有要透過拆遷方式來新闢路線等；鐵道局人員都很專業，他對鐵道局長胡湘麟很有信心，未來會有更好的方案端出來。另外，他也特別提出未來若有新方案時，在階段應納入都市縫合、都市設計的理念，將平交道與陸橋一併妥適處理，讓本來被切割的都市空間有機會縫合。

不過，林右昌對於媒體提問，未來八堵─基隆是否一定會有台鐵路線，他遲遲未鬆口保證，僅對於基隆車站是否廢站回應說，這是個假議題，從來都沒有人說基隆車站要拆掉，對於有人發起保衛基隆車站和台鐵也覺得很奇怪。

交通部長林佳龍表示，基隆捷運會確保台鐵功能可維持，車站絕對會存在，但上面跑的軌道系統或車種，將持續由地方討論凝聚共識，鐵道局會提供技術指導專業意見。

交通部官員補充說，現在八堵─基隆段就先由基隆市政府去凝聚共識，在此之前可先推動南港─八堵路段。

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