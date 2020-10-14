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    打HPV疫苗成「痛痛女孩」 家屬泣訴衛福部不認帳

    民進黨立委林淑芬強調，開記者會目的並非要挑戰疫苗的安全性，只希望政府能清楚向人民說明，施打疫苗可能帶來的副作用並給予家屬應有賠償（記者彭琬馨攝）

    民進黨立委林淑芬強調，開記者會目的並非要挑戰疫苗的安全性，只希望政府能清楚向人民說明，施打疫苗可能帶來的副作用並給予家屬應有賠償（記者彭琬馨攝）

    2020/10/14 12:18

    〔記者彭琬馨／台北報導〕民進黨立委林淑芬、台灣女人連線今與多位施打HPV疫苗出現不良反應的女孩家屬共同召開記者會。會中家屬指控衛福部在施打疫苗前未提供充足資訊，導致女孩因施打疫苗出現「關節痛」的不良反應，卻未能在第一時間治療。林淑芬說，疫苗出現不良反應是事實，這並不是件可恥的事，政府應告訴社會大眾，若有不良反應，應如何獲得協助。

    出席記者會的國健署代表副署長吳昭軍，在會中拿出一張今年疫苗施打的衛教說明書，強調所有資訊都已在說明書中詳述，並不斷重複接種疫苗後若有不良反應應盡速就醫，對於家屬與立委提出的賠償與不良反應等質疑，皆未進一步具體說明。

    施打HPV出現不良反應的Amber爸爸在記者會上表示，他的小孩原先身體很健康也喜歡運動，但去年底施打第二劑HPV疫苗後，卻開始出現關節腫脹，一開始他還誤以為孩子是運動傷害責罵她，說到激動處，Amber父親一度哽咽；Amber爸爸表示，直到看到其他疫苗施打不良案例的報導後，他才發現，孩子的關節痛可能是疫苗引起。

    根據林淑芬辦公室提供的資訊，2016年Bella疫苗不良反應事件被揭露後，台灣女人連線陸續接獲18起因接種疫苗發生不良反應的個案，目前共有9案仍在申請救濟。

    Bella爸爸表示，他仍認為疫苗對多數人有幫助，只有少數人才會有不良反應，但他強調，衛生機關應善盡告知義務，目前接種疫苗的說明上，仍將「關節痛」列為接種疫苗的表徵、而非病因，這有可能導致家屬輕忽引起關節痛的病因是疫苗引起，呼籲接種疫苗的國中女生，若出現關節痛症狀，應到免疫風濕科檢查。

    民進黨立委林淑芬說，基金審議補助辦法中明訂，補助救濟標準為，與疫苗「較相關」及「無法確定」，顯示「不能排除沒有相關」就應列為疫苗補助的範圍；林淑芬強調，開記者會並非想挑戰疫苗的安全性，只是當政府都在鼓勵大眾應接種HPV疫苗的同時，更應該正視不良反應出現的個案，告訴大眾若出現不良反應應如何獲得協助。

    根據衛福部國健署網站，HVP疫苗為預防子宮頸癌的主要疫苗，女性一生中約有5至7成的機率感染。台灣自2018年底起，由政府提供公費補助國一女生全面施打HPV疫苗，價格落差極大，若自費施打疫苗，單一劑價格約需3000-5000元，15歲以上女性須施打三劑。

    施打HPV疫苗出現不良反應女孩的Amber爸爸，談及Amber病史一度哽咽落淚（記者彭琬馨攝）

    施打HPV疫苗出現不良反應女孩的Amber爸爸，談及Amber病史一度哽咽落淚（記者彭琬馨攝）

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