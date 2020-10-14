火星今大接近 錯過再等15年

2018年至2035年火星衝示意圖。（記者劉婉君翻攝）

2020/10/14 10:39

〔記者劉婉君／台南報導〕火星今（14日）將到達「衝」的位置，看起來又大又亮，是觀看火星的絕佳時機，錯過要再等15年。

南瀛天文館表示，火星約每2年49天就會達到「衝」的位置，太陽、地球、火星3個天體排成一直線，但因地球及火星的公轉軌道都是橢圓形，因此每次火星衝時，地球與火星的距離都不一樣，今年屬於火星大衝，火星距離相對較近，看起來會特別大顆，雖然比2018年的火星衝略小，但下次要看到更大顆的火星，要等到2035年。

請繼續往下閱讀...

南瀛天文台指出，火星衝的前後數週都非常容易觀察火星，傍晚太陽西落後，火星就會從東方地平線升起，直到凌晨日出時才落下，視星等達-2.6等，肉眼就可以看到一個明亮的紅色星點，若使用高倍率天文望遠鏡觀看，火星的視直徑為22角秒，將可隱約看到火星表面的地貌明暗差異。

為了讓民眾可以更了解火星衝，南瀛天文館將於17日傍晚6時至9時，舉辦火星衝觀測活動，包含火星衝講座、望遠鏡觀測、星空導覽解說等，星象劇場於10月13至10月31日期間，也播放《星際先鋒Explore》，並推出購票優惠，影片內容呼應今年各國紛紛發射探測器前往火星探索的冒險任務。

火星到達「衝」的位置，看起來又大又亮，是觀看火星的絕佳時機。（南瀛天文館提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法