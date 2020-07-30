美國NASA「毅力號」成功發射！ 預計明年2月抵達火星

美國國家航空暨太空總署（NASA）於美國東部時間30日上午7點50分，成功發射前往火星的探測車「毅力號」（Perseverance），預計約7個月後、2021年2月18日抵達火星傑澤羅隕石坑（Jezero Crater）。（法新社）

2020-07-30 23:10:32

〔即時新聞／綜合報導〕美國國家航空暨太空總署（NASA）於美國東部時間30日上午7點50分，成功發射前往火星的探測車「毅力號」（Perseverance），預計約7個月後、2021年2月18日抵達火星傑澤羅隕石坑（Jezero Crater）。

綜合外媒報導，美國東部時間上午7點50分，載著火星探測車「毅力號」和首架將在火星飛行及探索的直升機「機智號」（Ingenuity）的擎天神5號運載火箭541型，成功從佛羅里達州卡納維爾角（Cape Canaveral）的聯合發射聯盟（ULA）發射升空，展開火星的旅程。

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NASA署長布萊登斯汀（Jim Bridenstine）在新聞發布會上說：「我對我們將要做的事情感到非常興奮，因為我們將以發射毅力號開始火星2020任務。但我們還有很多其他事情要做。這是我們有史以來第一次我們有明確的使命，要在火星上尋找另一個世界的生命，尋找在火星上古老的生命。」

7月因火星衝（地球、太陽、火星呈直線排列），已有三個國家先後展開火星探索任務，20日阿拉伯聯合大公國發射「希望號」（Amal）軌道太空船，23日中國發射「天問一號」探測器，而30日美國NASA「毅力號」也成功發射。目前僅有美國成功登陸火星，目前有兩部無人探測器「洞察號」（ InSight）和「好奇號」（Curiosity）在火星運作。

NASA的長期目標是在2030年左右派遣太空人前往火星。不過，前太空人奧爾德林（Buzz Aldrin）表示，他認為將目標日期推遲到2040年更為實際。在2016年的一次採訪中，他告訴福斯新聞（Fox News），當2040年到來，太空人將可以造訪火星的火衛一，這可以作為前往火星的墊腳石。

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