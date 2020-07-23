中國長征5號火箭升空 官方釋出「TW-1」照片嚇到網友

2020-07-24 00:34:25

〔即時新聞／綜合報導〕中國23日中午12點41分，在海南省文昌航天發射場使用長征5號火箭將火星探測器送上太空，預計7個半月後將抵達火星，中國官方對此罕見釋出「TW-1」照片，並在微博任由網友轉發。

中國火星探測器「天問1號」由長征5號火箭送上太空，該項計畫由中國中央企業「中國航天科技集團」負責辦理，該集團指出，預計探測器將飛行7個半月左右，屆時將減速讓火星引力將其捕獲，接著進入火星軌道，視時機進行登陸，成功後就能展開巡視、科學探測等任務。

「中國航天科技集團」在微信釋出火箭升空的影片，以及發射前科學小組與火星探測器的合影，由55名團隊成員排成「天問-1」字樣，接著再以相同的人數排成「TW-1」字樣，該公司強調，火星是離太陽第4近的行星，與地球鄰近且環境最為相似，作為深空探測的首選目標。

不過，「TW」在中國向來是敏感字詞，官方認為有隱含「台灣」之意，此次破例釋出照片，引發中國網友熱議，紛紛在微博趁機留言，「台灣南波萬」、「台灣No.1」，甚至有中國網友懷疑「天問1號使用的都是台灣生產的設備，引用台灣的技術」，微博官方並無刪除相關留言。

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