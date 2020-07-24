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    中國火星探測器 天問一號升空

    中國火星探測器「天問一號」23日發射升空，進入預定軌道，預定明年2月抵達火星。（歐新社）

    中國火星探測器「天問一號」23日發射升空，進入預定軌道，預定明年2月抵達火星。（歐新社）

    2020-07-24 05:30:00

    〔編譯黃靖媗／綜合報導〕繼阿拉伯聯合大公國的火星探測器「希望號」（Hope）於二十日順利升空後，中國火星探測器「天問一號」廿三日在海南島文昌航天發射場，由長征五號遙四運載火箭發射升空，順利進入預定軌道，成為中國史上第一個自主進行的火星任務。由於美國也宣布將在三十日發射最新火星探測器「毅力號」（Perseverance），顯示美中兩大強權的競爭已從地球進入太空領域。

    「天問一號」預計在太空中飛行兩百多天後，於明年二月抵達火星進入軌道，五月伺機在火星上的烏托邦平原南部區域軟著陸，展開巡視、科學探測任務。「天問一號」以戰國時代詩人屈原的作品「天問」命名。中國首次火星探測任務新聞發言人、國家航天局探月與航天工程中心副主任劉彤傑表示，本次火星探測任務的目標為實現火星環繞、巡視探測，與獲取科學數據，並建立獨立自主的深空探測工程體系。

    由於距離遙遠、登陸難度高，中國首次探測火星任務能否成功完成，仍面臨許多挑戰。中國曾於二○一一年搭俄羅斯的便車，讓中國第一個火星探測器「螢火一號」跟隨俄國的「福保斯—格朗特」（Phobos-Grunt）火星探測任務升空，但這項任務最後因為無法完成軌道轉移，一二年墜毀於太平洋，以失敗告終。

    據統計，自一九六○年以來，美國、俄羅斯、日本、歐洲和印度等國先後進行四十四次火星探測任務，但成功和部分成功的任務僅約二十三次，完全成功率僅約四十三％。中國航天局聲稱，「天問一號」任務一旦成功，中國將成為全球第一個首次透過一次任務就實現火星環繞和著陸巡視探測的國家，也將成為世界上第二個實現火星車安全著陸和巡視探測的國家。

    美國航太總署（NASA）廿三日宣布，「二○二○毅力號火星探測任務」已於廿二日通過飛行準備狀態審查（FRR），預定美東時間三十日上午七時五十分，將「毅力號」送上太空。

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