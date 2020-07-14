2020火星衝日！ 美中阿聯3國7月相繼發射探測器

2020-07-14 20:26:58

〔即時新聞／綜合報導〕為了利用火星與地球每26個月接近一次的機會，今年夏季有3個國家展開火星探測任務，分別是美國的「毅力號」、中國的「天問一號」和阿拉伯聯合大公國的「希望號」，本月將相繼發射探測器前往火星，進行不同實驗計劃。

綜合外媒報導，美國太空總署（NASA）最先進的火星探測車「毅力號」（Perseverance）預計在7月30日發射升空，飛行6個月後抵達火星，2021年2月18日降落在火星傑澤羅（Jezero）隕石坑，該區域數十億年前可能是一片河流三角洲，NASA計畫在此堆積環境尋找生命跡象，採集岩石土壤樣本，以供將來的任務取回並於2031年帶回地球。

大小如同一輛SUV的6輪探測車「毅力號」長3公尺，重達1噸，有19個攝影鏡頭、2個麥克風和1個2米長的機械手臂，還配有重1.8公斤的實驗性微型直升機，NASA計劃在火星上進行首次直升機飛行，驗證可否在空氣比地球稀薄的火星大氣中飛行。

中國將本月展開首次火星探測任務，火星探測器「天問一號」已運抵海南文昌發射場，預計7月23日發射升空，2021年2月11日飛到火星開始執行任務，同年4月份擇機登陸火星。

「天問一號」配備軌道飛行器和火星探測器，尋求一次性完成火星環繞、著陸和巡視探測3大任務。火星探測最困難的地方為在火星表面軟著陸，如果成功將會成為繼美國之後，第2個完成此項目的國家。

阿聯的火星探測器「希望號」（Hope Probe）原定15日凌晨在日本種子島宇宙中心發射升空，但因發射場天候不佳，今（14）日宣布將延後到17日清晨4點左右，若順利發射，阿聯將成為第一個送探測器上火星的阿拉伯國家。

不過，跟美國與中國的探測器不同的是，阿聯的火星探測器不會降落在火星上。「希望號」升空後將歷時7個月抵達火星上空，嘗試進入環火星軌道，從數萬公里高空觀測火星大氣。

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