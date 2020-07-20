為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    阿聯火星探測器「希望號」 日本種子島發射升空

    阿拉伯聯合大公國的火星探測器「希望號」（Hope），於日本當地時間上午6時58分已從日本南部的太空中心發射升空，預計將於2021年2月開始環繞火星軌道運行。（美聯社）

    阿拉伯聯合大公國的火星探測器「希望號」（Hope），於日本當地時間上午6時58分已從日本南部的太空中心發射升空，預計將於2021年2月開始環繞火星軌道運行。（美聯社）

    2020-07-20 07:46:03

    〔即時新聞／綜合報導〕日前因為天候不佳兩度延後升空的阿拉伯聯合大公國的火星探測器「希望號」（Hope），於日本當地時間上午6時58分已從日本南部的太空中心發射升空，預計將於2021年2月開始環繞火星軌道運行。

    為了利用火星與地球每26個月接近一次的機會，今年夏季有3個國家展開火星探測任務，包含美國的「毅力號」、中國的「天問一號」和阿拉伯聯合大公國的「希望號」都選在本月發射探測器前往火星，進行不同實驗計劃。

    其中阿拉伯聯合大公國的「希望號」先前因天候關係兩度延後發射計畫，不過日本當地時間今上午6時58分（台灣時間約5時58分），「希望號」火星探測器已順利在日本種子島太空中心升空，成為阿拉伯聯合大公國史上第一次，也是阿拉伯世界首次星際探索。

    「希望號」是由日本三菱重工（MitsubishiHeavy Industries）利用一枚H2A火箭運載升空，任務目標是要提供火星大氣層的全面天氣動態影像，與另外兩個探測行動不同的是，阿聯的火星探測器不會降落在火星上。在升空後「希望號」預計將在2021年2月抵達火星軌道，紀念由7個酋長國組成的阿拉伯聯合大公國建立滿50週年。

    「希望號」任務目標是要提供火星大氣層的全面天氣動態影像，預計將在2021年2月抵達火星軌道，紀念由7個酋長國組成的阿拉伯聯合大公國建立滿50週年。（路透）

    「希望號」任務目標是要提供火星大氣層的全面天氣動態影像，預計將在2021年2月抵達火星軌道，紀念由7個酋長國組成的阿拉伯聯合大公國建立滿50週年。（路透）

    阿拉伯聯合大公國的火星探測器「希望號」（Hope），於日本當地時間上午6時58分已從日本南部的太空中心發射升空，預計將於2021年2月開始環繞火星軌道運行。（美聯社）

    阿拉伯聯合大公國的火星探測器「希望號」（Hope），於日本當地時間上午6時58分已從日本南部的太空中心發射升空，預計將於2021年2月開始環繞火星軌道運行。（美聯社）

    「希望號」任務目標是要提供火星大氣層的全面天氣動態影像，預計將在2021年2月抵達火星軌道，紀念由7個酋長國組成的阿拉伯聯合大公國建立滿50週年。（路透）

    「希望號」任務目標是要提供火星大氣層的全面天氣動態影像，預計將在2021年2月抵達火星軌道，紀念由7個酋長國組成的阿拉伯聯合大公國建立滿50週年。（路透）

    阿拉伯聯合大公國的火星探測器「希望號」（Hope），於日本當地時間上午6時58分已從日本南部的太空中心發射升空，預計將於2021年2月開始環繞火星軌道運行。（美聯社）

    阿拉伯聯合大公國的火星探測器「希望號」（Hope），於日本當地時間上午6時58分已從日本南部的太空中心發射升空，預計將於2021年2月開始環繞火星軌道運行。（美聯社）

    阿拉伯聯合大公國的火星探測器「希望號」（Hope），於日本當地時間上午6時58分已從日本南部的太空中心發射升空，預計將於2021年2月開始環繞火星軌道運行。（美聯社）

    阿拉伯聯合大公國的火星探測器「希望號」（Hope），於日本當地時間上午6時58分已從日本南部的太空中心發射升空，預計將於2021年2月開始環繞火星軌道運行。（美聯社）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    中國長征五號火箭就緒 7/23搭載「天問一號」上火星
    2020-07-20 00:15

    中國長征五號火箭就緒 7/23搭載「天問一號」上火星
    2020火星衝日！ 美中阿聯3國7月相繼發射探測器
    2020-07-14 20:26

    2020火星衝日！ 美中阿聯3國7月相繼發射探測器
    動滋券登記倒數聰明用必看懶人包

    動滋券登記倒數聰明用必看懶人包
    阿拉伯國家創舉！ 阿聯7月發射無人火星探測器「希望號」
    2020-05-21 10:22

    阿拉伯國家創舉！ 阿聯7月發射無人火星探測器「希望號」
    我滯留阿聯約60人 預計今晚抵台
    2020-04-18 14:10

    我滯留阿聯約60人 預計今晚抵台
    大多肩痛源自它！常被忽略而復元無期

    大多肩痛源自它！常被忽略而復元無期
    武漢肺炎》阿聯禁航 2萬巴基斯坦工人回不了家
    2020-04-07 00:00

    武漢肺炎》阿聯禁航 2萬巴基斯坦工人回不了家
    NASA下一代火星探測車通過測試 拿到「駕照」了！
    2019-12-20 06:08

    NASA下一代火星探測車通過測試 拿到「駕照」了！
    國際今日熱門
    2020-07-19 09:07

    軍情動態》面對共機頻侵擾 日防衛省強化緊急升空應對措施

    2020-07-19 10:18

    武漢肺炎》首都重施限制令 伊朗總統：全國恐已有2500萬人感染

    2020-07-19 09:14

    巴拿馬湖畔慘案 7名年輕人遭殺害

    2020-07-19 10:08

    金正恩再現身 主持中央軍委會議提「強化威懾力」

    yes123徵才補助

    LTN集點大放送

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播