阿聯火星探測器「希望號」 日本種子島發射升空

阿拉伯聯合大公國的火星探測器「希望號」（Hope），於日本當地時間上午6時58分已從日本南部的太空中心發射升空，預計將於2021年2月開始環繞火星軌道運行。（美聯社）

2020-07-20 07:46:03

〔即時新聞／綜合報導〕日前因為天候不佳兩度延後升空的阿拉伯聯合大公國的火星探測器「希望號」（Hope），於日本當地時間上午6時58分已從日本南部的太空中心發射升空，預計將於2021年2月開始環繞火星軌道運行。

為了利用火星與地球每26個月接近一次的機會，今年夏季有3個國家展開火星探測任務，包含美國的「毅力號」、中國的「天問一號」和阿拉伯聯合大公國的「希望號」都選在本月發射探測器前往火星，進行不同實驗計劃。

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其中阿拉伯聯合大公國的「希望號」先前因天候關係兩度延後發射計畫，不過日本當地時間今上午6時58分（台灣時間約5時58分），「希望號」火星探測器已順利在日本種子島太空中心升空，成為阿拉伯聯合大公國史上第一次，也是阿拉伯世界首次星際探索。

「希望號」是由日本三菱重工（MitsubishiHeavy Industries）利用一枚H2A火箭運載升空，任務目標是要提供火星大氣層的全面天氣動態影像，與另外兩個探測行動不同的是，阿聯的火星探測器不會降落在火星上。在升空後「希望號」預計將在2021年2月抵達火星軌道，紀念由7個酋長國組成的阿拉伯聯合大公國建立滿50週年。

「希望號」任務目標是要提供火星大氣層的全面天氣動態影像，預計將在2021年2月抵達火星軌道，紀念由7個酋長國組成的阿拉伯聯合大公國建立滿50週年。（路透）

阿拉伯聯合大公國的火星探測器「希望號」（Hope），於日本當地時間上午6時58分已從日本南部的太空中心發射升空，預計將於2021年2月開始環繞火星軌道運行。（美聯社）

「希望號」任務目標是要提供火星大氣層的全面天氣動態影像，預計將在2021年2月抵達火星軌道，紀念由7個酋長國組成的阿拉伯聯合大公國建立滿50週年。（路透）

阿拉伯聯合大公國的火星探測器「希望號」（Hope），於日本當地時間上午6時58分已從日本南部的太空中心發射升空，預計將於2021年2月開始環繞火星軌道運行。（美聯社）

阿拉伯聯合大公國的火星探測器「希望號」（Hope），於日本當地時間上午6時58分已從日本南部的太空中心發射升空，預計將於2021年2月開始環繞火星軌道運行。（美聯社）

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