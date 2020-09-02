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    殖民火星！狂人馬斯克：將打造「火星基地α」

    2020-09-02 21:00:27
    馬斯克（見圖）週一提到火星殖民計畫。（路透檔案照）

    馬斯克（見圖）週一提到火星殖民計畫。（路透檔案照）

    〔即時新聞／綜合報導〕電動車大廠特斯拉、航太公司Space X執行長馬斯克（Elon Musk）近日在會議中提及「星艦（Starship）」進度，他提到，進軍火星不是問題，問題在建立根據地。

    根據美國《CNBC》報導，馬斯克6月曾要求加快火箭研發速度，9月1日在會議中指出，SpaceX正在開發下一代「星艦」火箭，且進度良好，一次可向月球或火星發射貨物或多達100名乘客，目前預定先進行衛星發射任務，並用衛星先執行任務達數百次，才會把人類送往月球或火星。

    馬斯克說，還沒有針對「星艦」的乘客座艙等內裝設備進行太多著墨，但SpaceX對此有信心，該公司擁有製造「多環境複雜生命支持系統」的經驗，目前位於多明尼加的博卡奇卡（Boca Chica）工廠正在繼續進行「星艦」的下一次飛行測試，本週將開始建造首個超級重型助推器原型機。

    馬斯克（見圖）指出，公司正在研發新一代的星艦。（美聯社檔案照）

    馬斯克（見圖）指出，公司正在研發新一代的星艦。（美聯社檔案照）

    對於火星計畫，馬斯克表示，公司將在足夠的時間內抵達這顆紅色星球，但問題在於準備時間要多久；他認為，到火星並不是問題，問題在於建立基地，在火星上建立一個能夠自給自足的城市，馬斯克計畫要建造「火星基地α」，使其能夠達到自給自足。

    馬斯克補充說：「我想強調，這是一件非常艱鉅、危險、困難的事情，膽小者不宜。 很可能你會死，這將是艱難的，但是如果成功的話，那將是非常光榮的。」

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