航行逾2年半！Space X「星俠」和特斯拉超跑首度近距離掠過火星

星俠和Roadster至今仍在太空中航行。（法新社）

2020/10/09 10:41

〔即時新聞／綜合報導〕美國太空公司Space X把CEO馬斯克的特斯拉超跑「Roadster」射上外太空，上頭還坐著一名假人駕駛「星俠」（Starman），在經歷了2年多的航行後，Roadster達成了與火星的首次「近距離接觸」，相距不到500萬英里（804萬公里）。

綜合外媒報導，2018年2月Space X進行獵鷹重型運載火箭試射，並把穿著太空裝的假人星俠安置在桃紅色Roadster的駕駛座上一同升空，讓他進入火星軌道航行。Space X近日在推特上宣布，星俠達成了與火星的首次近距離接觸，距離在0.05天文單位以內，等同不到804萬公里。

請繼續往下閱讀...

由於當時是獵鷹重型運載火箭首次發射，古靈精怪的馬斯克決定把假人和特斯拉送上太空，該輛Roadster也成為了人類史上第一輛進入太空的商用汽車，替自己的電動車公司特斯拉打了一次「宇宙級」廣告。

根據追蹤網站「whereisroadster」資料顯示，星俠和Roadster繞行太陽一圈的週期為557天，至今則航行了21億公里。根據多倫多大學教授瑞恩（Hanno Rein）計算，他們有可能在百萬年後的某一天撞上地球或金星，機率分別是6％和2.5％。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法