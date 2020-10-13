吹哨者風波 康軒董座李萬吉終於道歉了

康軒文教董座李萬吉聲明，對於個人違反居家檢疫規定及公司管理不夠周延導致員工身上受創，向該員工致歉。（本報合成）

2020/10/13 18:29

〔記者邱書昱／新北報導〕康軒文教集團「吹哨者案」引起社會譁然，昨天該名女員工與康軒文教調解成功，但是外界關心董事長李萬吉是否會出面道歉。對此，李萬吉今天下午終於發表聲明，對於個人違反居家檢疫規定及公司管理不夠周延導致員工身上受創，向該員工致歉，也祝福這位員工未來工作一帆風順，未來也會以高標準建立友善職場環境，並在文末簽上自己的姓名。

李萬吉表示，違反居家檢疫規定，對社會作了不好示範，引起社會諸多紛擾，之後還因公司管理上不夠周延，導致公司員工身心受創而離職，更引起社會各界指責，向該名員工致歉之外，對於批評和指教也會深刻反省。

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他指出，該名離職員工在新北市勞工局居中協調下與公司成立調解，這件事情也提醒他，過去雖以員工福祉為念，認為已善盡雇主責任，但實際上仍存有再精進之處，會以此為鑑，並承諾康軒以最高標準建立更友善職場環境，保障員工權利。

李萬吉強調，創辦康軒至今32年，深知公司所有員工努力外，沒有國家政策和社會各界支持，尤其學校及老師鼓勵，不會有這樣的規模，這次因為個人一時疏失，給社會帶來紛擾，經歷這次事件後也會深自檢討，並承諾團隊會更努力提供最好教材。同時，他也提到康橋學校也會精進教學品質，培育學子，希望能盡一切努力回饋社會。

康軒文教董座李萬吉聲明，對於個人違反居家檢疫規定及公司管理不夠周延導致員工身上受創，向該員工致歉。（記者邱書昱翻攝）

康軒文教董座李萬吉。（資料照）

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