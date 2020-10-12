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    批康軒董座毫無道歉誠意 全教總︰持續抵制行動

    全教總傍晚發出聲明，除非董事長李萬吉親自出面向社會大眾道歉並提出補救措施，否則不會停止抵制。（資料照）

    全教總傍晚發出聲明，除非董事長李萬吉親自出面向社會大眾道歉並提出補救措施，否則不會停止抵制。（資料照）

    2020/10/12 19:27

    〔記者林曉雲／台北報導〕康軒公司今天針對「吹哨者」案於新北勞工局進行勞資調解，會議發表聲明向無端引發被影射員工身心受創致歉，並稱全教總成員都是老師，難道學生吵架都只聽一方陳述？應該要兩方都要詢問。全教總傍晚發出聲明抨擊，指康軒公司只是對該員工致歉，至於該公司董事長李萬吉不良惡行、違反社會價值的不良作為，並未向社會大眾致歉，且從該公司的發言來看，該公司顯然認為是全教總和社會大眾誤解了該公司，全教總無法接受如此毫無誠意的聲明，將持續抵制行動，除非董事長親自出面，就違反防疫規定、揪出吹哨者、霸凌員工等事件公開向社會大眾道歉並提出補救措施，否則不會停止。

    全教總理事長侯俊良表示，康軒的惡行是違反社會大眾所認同的價值，且是由董事長親自下令執行，是一個不良的反教育行為，應由董事長公開向社會大眾道歉。對於因霸凌而離職員工給與法定的資遣費和道歉，這本就是康軒公司的義務，看不出來該公司有認知錯誤，以及自我檢討並改進的誠意。

    侯俊良理事也直指，犯錯的是董事長，要揪出吹哨者是董事長下的令，而霸凌員工的紙張在電梯口貼了2天。倘若沒有高層的授意或認同，怎可能會出現在電梯口長達2天。而康軒集團對這些事情僅以「一無所知」帶過，並未檢討董事長下令揪出吹哨者、並未檢討內部霸凌文化的產生，顯見該公司企圖以「已和受霸凌員工道歉」來呼攏社會大眾，掩蓋公司董事長的惡行。

    全教總聲明指出，康軒公司現在是「老大犯錯、小弟出面呼攏」，該公司甚至認為全教總「只聽單方面意見」、「未審先判」。侯俊良表示，全教總依據媒體報導認定康軒公司的惡行，康軒公司如果認為媒體報導錯誤，應該公開說明、指正媒體報導錯誤之處，該公司沒有糾正媒體報導，反指責全教總不瞭解實情，全教總認為這是企圖混淆視聽、汙衊全教總的烏賊戰法，更顯現該公司的不良企圖。

    全教總聲明表示，康軒公司的聲明根本不是道歉，只是為了轉移社會大眾注意、掩飾董事長惡行的移花接木手法，全教總不能接受，相信社會大眾也不能接受，因此，全教總的抵制行動將會持續進行。

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