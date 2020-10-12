康軒「吹哨者」案調解成功 康軒︰官網貼出7天道歉啟事

該名員工（白帽）與康軒集團行政長兼執行長蔡奇修（右）握手達成調解。（記者邱書昱攝）

2020/10/12 16:40

資遣費等項目雙方訂保密條款不公開

〔記者邱書昱／新北報導〕康軒文教集團董事長李萬吉日前歸國後，違反居家檢疫規範至公司開會，集團內有吹哨者家屬爆料而曝光，但康軒集團卻發生疑對吹哨者霸凌、逼迫離職等情事，新北勞工局今天下午2點召開調解會，該員工在新北市議員蔡淑君及委任律師陪同下到場，而資方康軒文教則是由行政長兼執行長蔡奇修及委任律師出席，經過2個小時過程順利調解成功。蔡奇修表示，康軒文教集團會在官方網站上貼出7天道歉啟事；至於資遣費、業績獎金等項目，他則強調雙方訂有保密條款，因此不方便公開。

該名員工嘆了一口氣表示，經過這件事深感作為勞工的弱勢，很需要立法加強。

請繼續往下閱讀...

李萬吉在9月5日返台居家檢疫期間，竟違反規定外出，員工投訴後遭新北市政府開罰100萬元，不料之後傳出公司內部霸凌該名員工，甚至施壓離職。

針對這起風波，新北市勞工局介入調查，重點放在勞方主張的66萬元資遣費、非自願離職單、業績獎金。

另外，康軒集團也發表聲明，指出這次勞資爭議事件，社會各界對康軒公司的批評與指導都了解也深感抱歉，願意虛心接受社會各界的指教，同時也向無端引發被影射員工身心受創致歉，這次在新北市勞工局進行調解，公司會依調解紀錄內容確實履行。

針對全國教師工會總聯合會的批評，康軒集團公關長許牧民表示，由於今天才調解所以不方便多說明，一切也都按照程序進行，且全教總成員都是老師，難道學生吵架都只聽一方陳述？應該要兩方都要詢問，因此期盼與全教總聯繫，能夠溝通了解事件原貌。

同時媒體詢問，對於公司電梯內張貼謾罵字條，許牧民強調，公司是看了新聞才知道有貼公告，也不知道是哪位員工張貼。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法