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    傳霸凌吹哨者 全教總︰康軒董座限期道歉 否則發起全民抵制

    康軒集團爆發董事長違反防疫規定，又傳出霸凌吹哨者事件，全教總不滿該集團無道歉誠意，將發動初步抵制。（資料照）

    康軒集團爆發董事長違反防疫規定，又傳出霸凌吹哨者事件，全教總不滿該集團無道歉誠意，將發動初步抵制。（資料照）

    2020/10/11 14:16

    首次上稿13:16
    更新時間14:16（新增康軒說法）

    〔記者吳柏軒／台北報導〕康軒文教集團董事長李萬吉違反防疫規定，集團又爆發疑似霸凌吹哨者事件，全國教師工會總聯合會認為，該集團毫無道歉誠意，發起初步抵制，並要求李萬吉應在13日前出面向社會大眾公開道歉，若未回應，14日將發起全民全面抵制康軒行動。

    李萬吉日前歸國後，違反居家檢疫規範至公司開會，因集團內有吹哨者家屬爆料而曝光，李遭新北市衛生局重罰100萬元，但康軒集團卻又傳出對吹哨者霸凌、逼迫自願離職等情事，新北勞動局已介入調查，李則丟了大同大學名譽博士頒獎。

    全教總表示，康軒對上述情況，僅對外允諾「會妥善處理」，認為其根本無道歉誠意，並指出，康軒在教育界有許多事業，在中小學教科書市場市佔率達42％，集團卻做出教育最差示範，如董事長個人不遵守防疫、罔顧勞權、打壓勞工等，將發動教師抵制康軒集團用品，表達對康軒惡劣行徑不滿。

    全教總說，康軒行徑除讓教師不滿，社會大眾也不能認同，決定拉高行動層級，從教師抵制擴大到全民抵制，決定先啟動初步抵制，請所有老師、家長、學生不訂、退訂「康軒學習雜誌」，不要參加「卓越杯全國競賽」等，同時要求李萬吉在13日前出面向社會大眾及遭霸凌員工道歉，提出保護勞工具體作為，否則將在14日召開記者會，提出具體作為全面抵制康軒集團。

    全教總更說，康軒事件也凸顯「揭弊者保護法」遲無下文，導致政府對不良企業無法可罰的情況，呼籲政府盡速補強法律，以保護吹哨者及反霸凌勞工，倘若政府不加緊立法、修法處理，不良企業將更有恃無恐，打壓吹哨者、霸凌員工的事件將會一再上演，對國家、社會產生的不良衝擊將持續產生。

    康軒︰公司不會清查員工 沒有約談所謂的「吹哨者」

    康軒發言人許牧民表示，事件已由政府介入，並訂12日要與當事人召開協調會，而外傳董事長清查的LINE對話截圖，是一開始發生時，公司傳給當事人，是信任他並希望知道誰洩露公司會議，但後來公司定調不會清查員工，所以公司更沒有約談所謂的「吹哨者」，但當事人有自己的感受，公司也不知道怎麼辦，至於公司傳出張貼對當事人的黑函，也完全不清楚誰去張貼，盼外界別未審先判，待協調會過後，有需要再對外說明。

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