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    高市啟動第二階段疫苗調控 14至17日65歲以上優先接種

    高市衛生局今啟動第二階段各醫療院所疫苗配額調控，本月14日至17日止共4日，65歲以上長者優先接種。（記者方志賢攝）

    高市衛生局今啟動第二階段各醫療院所疫苗配額調控，本月14日至17日止共4日，65歲以上長者優先接種。（記者方志賢攝）

    2020/10/12 20:52

    〔記者方志賢／高雄報導〕公費流感疫苗5日開打，高市接種人潮十分踴躍，短短1週就超過26萬5000餘劑，各地出現疫苗供不應求情況。為確保4大高風險族群得以順利接種疫苗，高市衛生局今啟動第二階段各醫療院所疫苗配額調控，本月14日至17日止共4日，65歲以上長者優先接種；18日起至25日止共8日各醫療院所恢復公費對象接種；18日起除偏鄉地區及轄內無醫療院所的行政區外，社區接種站全面暫停。

    衛生局表示，65歲以上長者因身體機能衰退、抵抗力下降，一旦罹患流感後，容易引起急性支氣管炎、肺炎等嚴重併發症，住院與死亡的機率遠高於其他年齡族群。

    衛生局說，高市65歲以上長者目標接種24萬劑，目前僅接種11萬劑（涵蓋率25%），為營造群體免疫效應，避免感染流感引發嚴重併發症甚至死亡，衛生局提醒65歲以上未接種流感疫苗的長輩，可於本月14日至17日前往合約醫療院所接種。

    衛生局說，18日起至25日止共8日各醫療院所恢復公費對象接種；18日起，除偏鄉地區及轄內無醫療院所的行政區外，社區接種站全面暫停；26日起啟動長照機構及各類據點接種至疫苗用罄為止。

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