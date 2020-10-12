抗議設置雞糞處理場 台東豐源里民到議會拉白布條抗議

台東市豐源里民在縣議會內拉白布抗議里內設置雞糞處理場。（記者陳賢義翻攝）

2020/10/12 14:40

〔記者陳賢義／台東報導〕台東縣議會第10次臨時會今日上午開幕，開議前有多名里長和台東市代引領台東市豐源里民在議會內拉白布條抗議，抗議里內將設置雞糞處理場，恐造成環境汙染、孳生病媒及空汙，台東縣議會議長吳秀華代表接下陳情書；台東縣農業處長許家豪表示，建案業者依法申請，縣府均依法行政，倘若未來有違反相關規定，一定會強力執行保障居民生活品質。

「還我清靜家園」、「誓死捍衛家園」臨時會開議前，包括台東市豐源里長施學志、建農里長林金寶及市民代表張品澤、陳金溪、陳慶忠等人，即帶領台東市豐源里民持抗議布條在議會廣場表達反對設置雞糞處理場，吳秀華收下陳情書，並邀請民眾進入議事廳旁聽今日相關議程。

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臨時會開議後於討論議程日期階段，議員林威志及林參天提案變更議程，要求農業處長許家豪為准許設置雞糞處理場做專案報告。許家豪表示，養雞場業者依法在私有場區申設雞糞處理場，縣府依法准其申請容許使用項目，唯後續營運階段，依規定屬農委會權限。目前這個案子業者依法申請，縣府都應中立依法行政，業者未來如違反相關規定，一定會強力執行以保障居民生活品質。會中議員們要求縣府應站在附近居民立場，相關設施申請設立時應有溝通機制。

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