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落羽松秘境擬蓋雞糞堆肥廠？林姿妙允把關

縣府因在蜊埤湖四周種植落羽松，每年1月落羽松由黃轉紅，景致非常美麗，吸引不少攝影愛好者與民眾前往拍照，是縣內著名的落羽松景點之一。（記者林敬倫攝）

縣府因在蜊埤湖四周種植落羽松，每年1月落羽松由黃轉紅，景致非常美麗，吸引不少攝影愛好者與民眾前往拍照，是縣內著名的落羽松景點之一。（記者林敬倫攝）

2019-11-20 21:51:14

［記者林敬倫／宜蘭報導］宜蘭縣殯葬管理所（員山福園）的蜊埤湖是縣內著名的落羽松秘境；縣議員陳俊宇今在縣議會總質詢時說，有業者申請在蜊埤湖附近的農牧用地，申請興建「有機堆肥場」（雞糞堆肥場），恐污染當地優美自然環境，破壞居民生活品質；縣長林姿妙允諾，會與縣民站在一起嚴格把關。

縣府在蜊埤湖四周種植落羽松，每年一月落羽松由黃轉紅，景致美麗，已成為著名景點。陳俊宇指出，近期有業者申請在秘境附近興建雞糞堆肥場，要把生雞糞加工處理成有機肥料，20幾年來，宜蘭縣基於環保立縣，都沒有興建這樣高污染堆肥場。

陳俊宇說，如果福園附近蓋了雞糞堆肥場，不只空氣變得不能聞，1、20噸卡車頻繁出入，也會造成民眾進出福園不便利，近期業者召開說明會，沒有人贊成興建，縣府審查應嚴格把關，否則堆肥場蓋了，雞糞若含有禽流感，當地又位於水源頭，如果污染水源，後果不堪設想。

林姿妙回應，宜蘭縣環保立縣，她一定以民意為依歸，跟縣民站在一起，嚴格把關。縣府農業處說明，申請人是打算在一塊約兩公頃農牧用地設置雞糞堆肥場，向員山鄉公所提出初審，因文書資料不齊全，被退回補件，公所通過後再進入縣府複審。

李姓申請人說，他籌備處理場已經花1年半時間，預計設置兩台設備，1天處理20噸生雞糞，變成熟雞糞當肥料，雖然雞糞發酵會有氨氣，但只要存放在生物濾網槽密閉設施，就不會讓異味流出，更不會汙染，並請生技公司技術指導，會繼續與民眾溝通，補充資料再提出申請。

議員陳俊宇昨在縣長總質詢爆料，有業者申請在蜊埤湖附近的一塊農牧用地，申請蓋有機資源化處理中心（雞糞堆肥廠），他質疑這將汙染當地優美的自然環境。（資料照，記者張議晨攝）

議員陳俊宇昨在縣長總質詢爆料，有業者申請在蜊埤湖附近的一塊農牧用地，申請蓋有機資源化處理中心（雞糞堆肥廠），他質疑這將汙染當地優美的自然環境。（資料照，記者張議晨攝）

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