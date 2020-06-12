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中捷綠線「連續7天穩定性測試」過關 邁向年底通車

中捷穩定性測試提早過關，拚10月完成初、履勘。（圖：中捷提供）

中捷穩定性測試提早過關，拚10月完成初、履勘。（圖：中捷提供）

2020-06-12 17:58:16

〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中捷運綠線預計年底通車，市府5月啟動連續7天穩定性測試，原訂兩個月完成測試的期程，測試期間接連遭遇地震、天雨等天然因素考驗下，仍順利過關，第7天末班車在今日凌晨0時35分駛達高鐵台中站後，宣告測試成功過關，只花18天提前達標，中捷指出，省下不少時間，下一步將請台中市政府進行初勘，拚在10月完成初、履勘，朝年底通車邁進。

中捷公司董事長林志盈指出，依「大眾捷運系統履勘作業要點」規定，初勘前應提出系統穩定性測試報告，穩定性測試連續7天目的是為了發現問題、立即研商改善，確保通車安全無虞，依照以往經驗，達標約需1至2個月的時間。

林志盈說，中捷公司自5月25日展開穩定性測試，由台中捷運公司與台北市政府捷運工程局、廠商KAC共同努力下，在第18天提前達標，期間歷經地震及連續多日降雨，測試期間曾因天雨及鋼輪輪緣潤滑油脂過量，致鋼輪打滑車輛失去定位停車，必須改由手動駕駛等異常問題，但均全力排除，今日凌晨中捷綠線順利通過連續7天穩定性測試，包括系統可用度、平均列車妥善率、系統啟動、發車情形、無人駕駛系統等各項目皆符合要件。

林志盈說，提早只花18天完成測試比原訂期程省下約2/3的時間，正好在報市府進行初勘前有更多改正及模擬時間，初勘後再報交通部履勘，就機電及營運、綜合性等軟硬體檢測外，也有情況演練模擬考，若通過即能擇日通車。

林志盈說，根據往例初、履勘約須花3個月時間完成，盼能在10月完成初、履勘，若進行順利，未來考慮第1個月開放民眾免費搭乘，一起來見證這項台中交通史上的大事。

中捷穩定性測試提早過關，拚10月完成初、履勘。（圖：中捷提供）

中捷穩定性測試提早過關，拚10月完成初、履勘。（圖：中捷提供）

中捷穩定性測試提早過關。（圖：中捷提供）

中捷穩定性測試提早過關。（圖：中捷提供）

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