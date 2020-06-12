善的種籽校園萌芽 ！彰女黃靖恩考上台大醫學系 「貴人」發100萬紅包

彰女同學黃靖恩（中）今年如願考上台大醫學系，校長陳香妘（右）、立委黃秀芳（左）手比愛心，感謝愛心企業家白董事長幫助逆境同學求學。（記者張聰秋攝）

2020-06-12 13:22:03

〔記者張聰秋／彰化報導〕善的種籽校園萌芽！3年前以教育會考5A++、作文6級分滿分考進國立彰化女中的伸港國中校友黃靖恩，今年如願錄取台灣大學醫學系，3年來獲得在地愛心企業白董事長，扮演「貴人」角色提供獎助學金，考上全台頂尖學府的醫學系，今再獲「貴人」發給100萬元「大紅包」，獎助她日後就讀大學學雜費和生活費用。

彰女黃靖恩讀書態度抱持著絕佳精神狀態和體力，讓學習效率發揮最大化，培養固定跑步、打球運動的習慣，書讀累了就小睡片刻不硬撐，在精神最好的時候，主攻最需動腦的數理科目，上課認真聽講，課前預習、課後複習，跟上老師教學進度，利用假日彌補平常未完成的課業，持之以恆規律作息和學習。

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考上台大醫學系，黃靖恩說，唸醫的動力來自於從小跟著體弱多病的媽媽經常出入醫院，出入醫院的同時，也不自覺對醫師產生崇拜之心，希望自己以後也可以成為像醫師一樣的人幫助他人，解決身體上的病痛，帶給更多家庭幸福，其次成長過程中接受很多貴人的幫助，希望自己將來也能有機會，成為能夠幫助別人的人，傳承善的理念，再者審慎思考過後決定結合自己的興趣，以利日後能有穩定的職業，最終選擇醫師為志業。

校長陳香妘說，伸港企業家白璨榮過去已捐贈100萬元獎學金，幫助黃靖恩在內共5位同學在彰女3年學雜費和校外教學費用，鼓舞同學考上理想大學，這筆獎助學金日後還再持續運用幫助更多同學逆境求學。

受惠學生們心目中的「白伯伯」、「白董事長」，今天由立委黃秀芳代替他送來100萬元獎助學金「大紅包」，鼓勵靖恩繼續勤奮向學，黃秀芳除了祝福靖恩學醫求學之路能更加順遂之外，也肯定靖恩的讀書態度，足為同儕學習的好榜樣。

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