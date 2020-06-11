桃市4歲以下弱勢幼兒有福了 信誼、寶僑捐2千件禮盒

信誼基金會董事長張杏如（左）及P&G寶僑家品公司，今天聯合捐贈2千件「Good Start好好開始─幼兒成長起點禮盒」，由副市長高安邦（中）、社會局長鄭貴華代表接受。（記者陳恩惠攝）

2020-06-11 20:31:22

［記者陳恩惠／桃園報導］市府社會局憂心幼兒家庭受武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情影響，可能影響弱勢家庭取得教養資源，今天結合信誼基金會及P&G寶僑家品公司聯合捐贈「Good Start好好開始─幼兒成長起點禮盒」2千件，禮盒中有為父母編定的教養手冊、圖畫書、教玩具及衛生健康用品，受惠對象為桃園市有早療需求、寄養及安置等幼兒、新住民、未成年懷孕及兒少發展帳戶開戶等家庭的1至4歲弱勢幼兒，副市長高安邦在捐贈儀式中，回贈感謝狀表揚善舉。

副市長高安邦說，社會資源是政府照顧弱勢民眾的重要挹注，集結企業善心義舉協助弱勢族群取得更多資源，感謝信誼基金會及P&G寶僑家品公司的聯合公益捐贈，呼籲企業及民眾一起響應公益，共同關心弱勢兒少的需要，打造桃園幸福城市。

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信誼基金會董事長張杏如說，奠定孩子學習和發展能力最重要的時期是0至6歲，幼兒成長起點禮盒精選1至4歲教玩具，內容有圖畫書繪本、創意玩具組、Good Start好好開始手冊、幫寶適拉拉克褲、歐樂B兒童牙刷及乾洗手液，透過適齡教玩具共讀共玩，不僅促進兒童學習發展，也能增加親子間正向互動經驗。

40餘年致力於兒童早期教育的信誼基金會，這次針對疫情也特別編訂《Good Start好好開始─掌握幼兒成長起點》教養手冊和專屬活動網站，幫助照顧者掌握教養的核心和親子互動的訣竅；P&G寶僑家品副總經理梁斯怡則說，儘管疫情相對穩定，但許多室內學習資源仍有管制，因此特別參與信誼這項公益捐贈，讓弱勢幼兒的學習發展不受限。

信誼基金會捐贈的「Good Start好好開始─幼兒成長起點禮盒」，內容有圖畫書繪本、創意玩具組、Good Start好好開始手冊、幫寶適拉拉克褲、歐樂B兒童牙刷及乾洗手液。（記者陳恩惠攝）

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