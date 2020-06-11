為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　生活

桃市4歲以下弱勢幼兒有福了 信誼、寶僑捐2千件禮盒

信誼基金會董事長張杏如（左）及P&G寶僑家品公司，今天聯合捐贈2千件「Good Start好好開始─幼兒成長起點禮盒」，由副市長高安邦（中）、社會局長鄭貴華代表接受。（記者陳恩惠攝）

信誼基金會董事長張杏如（左）及P&G寶僑家品公司，今天聯合捐贈2千件「Good Start好好開始─幼兒成長起點禮盒」，由副市長高安邦（中）、社會局長鄭貴華代表接受。（記者陳恩惠攝）

2020-06-11 20:31:22

［記者陳恩惠／桃園報導］市府社會局憂心幼兒家庭受武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情影響，可能影響弱勢家庭取得教養資源，今天結合信誼基金會及P&G寶僑家品公司聯合捐贈「Good Start好好開始─幼兒成長起點禮盒」2千件，禮盒中有為父母編定的教養手冊、圖畫書、教玩具及衛生健康用品，受惠對象為桃園市有早療需求、寄養及安置等幼兒、新住民、未成年懷孕及兒少發展帳戶開戶等家庭的1至4歲弱勢幼兒，副市長高安邦在捐贈儀式中，回贈感謝狀表揚善舉。

副市長高安邦說，社會資源是政府照顧弱勢民眾的重要挹注，集結企業善心義舉協助弱勢族群取得更多資源，感謝信誼基金會及P&G寶僑家品公司的聯合公益捐贈，呼籲企業及民眾一起響應公益，共同關心弱勢兒少的需要，打造桃園幸福城市。

信誼基金會董事長張杏如說，奠定孩子學習和發展能力最重要的時期是0至6歲，幼兒成長起點禮盒精選1至4歲教玩具，內容有圖畫書繪本、創意玩具組、Good Start好好開始手冊、幫寶適拉拉克褲、歐樂B兒童牙刷及乾洗手液，透過適齡教玩具共讀共玩，不僅促進兒童學習發展，也能增加親子間正向互動經驗。

40餘年致力於兒童早期教育的信誼基金會，這次針對疫情也特別編訂《Good Start好好開始─掌握幼兒成長起點》教養手冊和專屬活動網站，幫助照顧者掌握教養的核心和親子互動的訣竅；P&G寶僑家品副總經理梁斯怡則說，儘管疫情相對穩定，但許多室內學習資源仍有管制，因此特別參與信誼這項公益捐贈，讓弱勢幼兒的學習發展不受限。

信誼基金會捐贈的「Good Start好好開始─幼兒成長起點禮盒」，內容有圖畫書繪本、創意玩具組、Good Start好好開始手冊、幫寶適拉拉克褲、歐樂B兒童牙刷及乾洗手液。（記者陳恩惠攝）

信誼基金會捐贈的「Good Start好好開始─幼兒成長起點禮盒」，內容有圖畫書繪本、創意玩具組、Good Start好好開始手冊、幫寶適拉拉克褲、歐樂B兒童牙刷及乾洗手液。（記者陳恩惠攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
教育部推暑假國旅優惠 19歲以下免費參觀科博館
2020-06-11 20:07

教育部推暑假國旅優惠 19歲以下免費參觀科博館
嘉市防疫「鬆綁不鬆懈」 校園戴口罩至7月14日
2020-06-11 19:47

嘉市防疫「鬆綁不鬆懈」 校園戴口罩至7月14日
緊鄰司法園區 合雄5號花園靜巷美宅

緊鄰司法園區 合雄5號花園靜巷美宅
缺錢籌資金！英國航空將出售藝術收藏
2020-06-11 19:25

缺錢籌資金！英國航空將出售藝術收藏
武漢肺炎》俄羅斯突破50萬人確診 超過6000人死亡
2020-06-11 18:27

武漢肺炎》俄羅斯突破50萬人確診 超過6000人死亡
最高折 6,000 ！騎到飽月付 $299 起

最高折 6,000 ！騎到飽月付 $299 起
台大公衛與彰化縣合作 武漢肺炎抗體檢測啟動、9月完成
2020-06-11 18:06

台大公衛與彰化縣合作 武漢肺炎抗體檢測啟動、9月完成
武漢肺炎》疫情解封 國圖復辦春天讀詩節
2020-06-11 16:56

武漢肺炎》疫情解封 國圖復辦春天讀詩節
生活今日熱門
2020-06-11 17:17

50年頭一遭！溪頭國旅超前部署 下午入園半票優惠

2020-06-11 08:14

你也中「標」了嗎 多人傳遭辣妹露臀IG亂標記

2020-06-11 05:30

「白金連線」畢旅 登島淨灘

2020-06-11 05:30

差旅來台短留 陳時中：可變通檢疫

yes123徵才補助

LTN集點大放送

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播