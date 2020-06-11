嘉市防疫「鬆綁不鬆懈」 校園戴口罩至7月14日

嘉義市政府今天宣布餐飲店及傳統市場、夜市食品攤商之工作人員仍應全程配戴口罩，至中央流行疫情指揮中心解散為止。（記者丁偉杰攝）

2020-06-11 19:47:52

〔記者丁偉杰／嘉市報導〕國內武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情趨緩，嘉義市秉持防疫「鬆綁不鬆懈」原則，市府今天宣布國中小及幼兒園學生上學入校門，仍應配戴口罩及量體溫，維持至本學期上課日7月14日等防疫措施。

市長黃敏惠強調，6月7日大解禁後，嘉市為全台人口密度第二高的城市，需要更小心，更有步驟的解封，籲市民做好個人健康管理，才能讓社區更安全，更有活力拚經濟。

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市府表示，仍維持防疫措施要項，例如國中小及幼兒園學生上學入校門仍應配戴口罩及量體溫，維持至本學期上課日7月14日；餐飲店及傳統市場、夜市食品攤商之工作人員仍應全程配戴口罩，至中央流行疫情指揮中心解散為止，民眾若能保持社交安全距離，則免強制配戴口罩排隊購買或點取餐。

宗教場所及集會活動方面，保持社交距離、落實個人衛生防護措施、實名（聯）制、妥善規劃參拜及進香遶境動線；非定點辦理之宗教集會活動（如遶境、進香、遊行等），現階段維持「小規模、地區性」限制（人數規模放寬為1千人以下，不開放跨縣市辦理），將來視國內外疫情同步趨緩後，再逐步放寬。

市府指出，防疫措施放寬方面，例如花甲食堂全面恢復供餐服務，持續做好基礎防疫工作，落實量額溫、雙手消毒並戴口罩，同時宣導正確防疫觀念，若服務對象有出國史或曾接觸出國史之親友者，配合居家檢疫並暫停至食堂活動。

國中小室內場館在遵守防疫規範下（保持社交距離、定期消毒、落實個人衛生清潔），開放外借室內場館。市立體育場所屬各室內場館在遵守防疫規範下（定期消毒、保持社交距離），有條件開放外借室內場館辦理活動。

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嘉義市政府宣布國中小及幼兒園學生上學入校門，仍應配戴口罩及量體溫，維持至本學期上課日7月14日。（資料照）

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