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武漢肺炎》疫情解封 國圖復辦春天讀詩節

隨著國內武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情解封，國家圖書館今天宣布，民眾期待已久的2020春天讀詩節「觀物自得—歷代詠物詩詞導讀」系列講座，將於6月21日起恢復辦理。（國圖提供）

隨著國內武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情解封，國家圖書館今天宣布，民眾期待已久的2020春天讀詩節「觀物自得—歷代詠物詩詞導讀」系列講座，將於6月21日起恢復辦理。（國圖提供）

2020-06-11 16:56:38

〔記者林曉雲／台北報導〕隨著國內武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情解封，國家圖書館今天宣布，民眾期待已久的2020春天讀詩節「觀物自得—歷代詠物詩詞導讀」系列講座，將於6月21日起恢復辦理，歡迎民眾參加，享受遲來的春天！

國家圖書館表示，每年持續辦理的四季閱讀講座，一直是民眾踴躍參與的閱讀活動，常全場爆滿，今年春季閱讀講座因疫情關係延期，仍不時有民眾關切何時能恢復辦理。

國家圖書館館長曾淑賢則表示，閱讀有安定身心的力量，圖書館正是推動閱讀的重要基地，經歷全民共同防疫的期間，大家終於可以走出家門、回復正常生活，到圖書館參加閱讀活動，不僅可以聆聽名家的精采導讀、充實自我，對於身心的舒展更有正面的幫助。

指揮中心宣佈疫情解封後，國圖恢復舉辦2020春天讀詩節活動，邀請廖棟樑、朱曉海、王欣慧、廖美玉、徐國能、解昆樺、廖咸浩等多位受歡迎的學者擔任講座，帶領民眾賞析詠物詩詞之美，自6月21日至8月30日週日下午2時至4時30分，在國家圖書館國際會議廳舉行，每場講座人數已恢復常態為400人，在開放報名後，場場報名人數都超過200人，活動網頁及報名網址

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