台大公衛與彰化縣合作 武漢肺炎抗體檢測啟動、9月完成

受檢測對象為醫療照護防疫人員、確診個案和其接觸者、居家檢疫者、居家關懷者、長照據點長者及工作人員，共計1萬人。 （記者張聰秋攝）

2020-06-11 18:06:27

〔記者張聰秋／彰化報導〕台灣大學公共衛生學院與彰化縣衛生局合作，進行1萬人武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）血清抗體檢測，今天啟動，預計9月完成。這是國內第1個大規模的血清抗體調查計畫。受檢測對象為醫療照護防疫人員、確診個案和其接觸者、居家檢疫者、居家關懷者、長照據點長者及工作人員。

台大公衛學院院長詹長權指出，這次檢測結果將有利於防範下一波疫情，預估可能今年11、12月會來，屆時將有利防疫措施做得更精準，包括居家檢疫的天數、調查和步驟，憑藉科學數據當佐證會更具說服力。

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這場記者會今天下午在縣府中庭舉行，詹長權致詞指出，人被武漢肺炎病毒感染後會產生抗體，而任何一項傳染病，一旦發生後一定要了解社區感染的情況，了解被感染過的人裡面有多少的抗體，甚至了解那些人在當時的技術無法得知其被感染，是不是出現沒症狀卻被感染，種種情況都要透過抗體檢測才會知道。

詹長權強調，全世界已經有1、20個國家，3、40個城市大規模做血清抗體檢測，彰化有此機會證明醫療進步、公共衛生做得很好，中央和地方齊心對抗武肺病毒因應下一波疫情可能在今年11、12月來襲時可做更周全的應變。

彰基院長陳穆寬肯定該項學術研究可作為彰化縣及全台防疫的科學依據，他強調彰基已為這次血清抗體調查做好準備，也半開玩笑的說，自己從今年1月到現在天天跟感染科、急診醫護人員開會，「搞不好我是無症狀感染者也不一定」強調血清抗體學術調查的必要性。

秀傳醫院院長楊基滐則以疫情造成百業蕭條，醫院業績掉不少，很多必要的醫療因為恐懼而未及時到醫院診治，他說，這週他就有2位年輕的病患，1名100公斤的女患者，出現噁心、嘔吐、肚子痛，2到3個月體重暴瘦40公斤，跑診所就醫檢查不出實際病症，拖到最後住院檢查竟是甲狀腺亢進，差點發生甲狀腺風暴，還有1名女生很會吃經常便秘，莫名其妙瘦了6公斤，診所就醫檢查不出所以然，之後到院檢查竟是糖尿病找上門，年僅25歲。

他們一致認為，武肺病毒造成大家害怕面對疫情，透過大規模的血清調查可了解社區武漢肺炎過去感染的狀態，計畫最近將開始抽血檢測，預計今年9月完成，受檢測對象為醫療照護防疫人員、確診個案和其接觸者、居家檢疫者、居家關懷者、長照據點長者及工作人員。

本計畫由台灣大學公衛學院提供瑞士國際大藥廠試劑，以進行武漢肺炎血清抗體檢測，所採用試劑為瑞士國際大廠開發，目前已於美國、英國、新加坡等國家大規模使用，且獲美國FDA緊急使用授權（EUA）及台灣FDA因應嚴重特殊傳染性肺炎申請醫療器材專案輸入之核准。

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透過大規模的血清調查可了解社區武漢肺炎過去感染的狀態，計畫最近將開始抽血檢測，預計今年9月完成。（記者張聰秋攝）

台灣大學公共衛生學院與彰化縣衛生局合作，進行1萬人武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）血清抗體檢測，為國內第1個大規模的血清抗體調查計畫。（記者張聰秋攝）

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