冷氣噪音每年7月排名第一 環保局教「辨噪、抓噪」小撇步

台北市環保局指出，每年7月冷氣機運轉的低頻噪音陳情件數占大宗。（記者江采蓁攝）

2024/06/24 13:06

〔記者江采蓁／台北報導〕炎炎酷暑將至，近期高溫常達36至38度，冷氣成消暑解方，台北市環保局今（24）日指出，根據統計，每年7月民眾陳情低頻噪音件數中，冷氣機運轉的低頻噪音陳情件數占大宗，提醒民眾在開冷氣前，應先檢查冷氣機運轉狀況；環保局也提供「辨噪、抓噪」小撇步，有助稽查人員縮短尋找音源的時間，更快解決噪音擾寧問題。

環保局指出，根據統計，2022年噪音陳情總件數21060件，低頻噪音730件，占噪音總陳情件數3.46%；2023年噪音陳情總件數21274件，低頻噪音711件，占噪音總陳情件數3.34%，但每年7月，低頻噪音占比提高到約5%；進一步比對可以發現，冷氣機運轉的低頻噪音陳情件數占大宗，20222年7月，低頻噪音陳請件數72件，因冷氣噪音陳請者有32件，2023年7月，低頻噪音陳請件數67件，冷氣噪音者有25件。

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對此，環保局呼籲，民眾使用冷氣機前，應先檢查冷氣機運轉狀況，若有明顯運轉聲音或振動情形，應安排檢修以避免影響鄰居安寧及確保設備安全；此外，民眾採購冷氣機時，可優先選擇一級能效的環保節能標章產品，使用前並檢查濾網是否乾淨，以免因積塵而影響能效，除節能減碳外，也可以減少電費支出。

針對如何辨別低頻噪音，環保局說明，若室內環境突然多了原本不曾出現的聲音，如嗡嗡嗡、嗯嗯嗯的聲音，且聽起來不像是從戶外傳進來，反而像是從牆壁傳出來，當關上窗戶聲音聽起來更加明顯，這個聲音就有可能是低頻噪音。

環保局表示，低頻噪音常透過建築結構傳遞，且聲音特徵不明顯，在查找音源時，也因為傳遞路徑不明，加上人耳聽到的低頻噪音與原本機器產生的聲音不同，因此要查找其來源並不容易，民眾若遇到低頻噪音困擾，尋求稽查人員協助前，可先觀察噪音常發生時段、是持續性或間歇性、哪些位置的低頻聲音最明顯，將這些特性提供給稽查人員，都有助於稽查人員縮短尋找音源的時間並增加找到的機會。

環保局也提醒，民眾如發現冷氣機噪音或滴水情形，可撥打市民熱線1999或利用台北通App即時反映，環保局將派員前往稽查。

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