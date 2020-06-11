教育部推暑假國旅優惠 19歲以下免費參觀科博館

隨著國內武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情趨緩，教育部今晚宣布恢復辦理各項教育及體育活動，其中國立自然科學博物館等教育部所屬館所，將推出暑假促進國旅優惠方案，90年7月1日以後出生者，暑假期間不分平假日，可不限次數免費參觀。（記者林曉雲翻攝）

2020-06-11 20:07:37

〔記者林曉雲／台北報導〕隨著國內武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情趨緩，教育部今晚宣布恢復辦理各項教育及體育活動，預計下半年辦理的各項展覽、競賽、營隊、研習訓練及會議等活動，估將帶動國內旅遊500萬人次、創造50億元經濟效益。而國立自然科學博物館等教育部所屬館所，將推出暑假促進國旅優惠方案，90年7月1日以後出生者，暑假期間不分平假日，可不限次數免費參觀。

教育部綜規司科長王珮珊表示，為促進國民觀光旅遊、鼓勵親子共遊博物館，今年暑假期間（7月1日至8月31日）將推出「國立科學博物館109年暑假促進國旅優惠方案」，凡家庭旅遊或自由行旅客（不含團體旅遊）為90年7月1日以後出生者，暑假期間不分平假日，可不限次數免費入館暨參觀各場館優惠場域，預計帶動30萬人次參觀、促進1億元經濟效益。

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另為因應運動產業紓困振興，教育部體育署規劃「運動消費抵用方案」，預計今年7月上路，至明（110）年6月底止，體育署做可帶動400萬人次參加體育活動或觀賞運動賽事、促進40億元經濟效益。

體育署說明，今年下半年運動產業博覽會、四大運動賽會及登山日系列活動將陸續展開，預計帶動40萬人次參與、促進8億元經濟效益，包括「2020台灣運動產業博覽會」將於7月17日至8月9日在台北松山文創園區舉辦，該展覽會以「撼動未來」為主題，讓我國知名運動選手與超過70家運動產業齊聚一堂，估3週可吸引20萬人次前往參觀、促進4億元經濟效益。

另全國中等學校運動會（7月18日至23日）、全國大專校院運動會（10月31日至11月4日）、全民運動會（10月17日至22日）、全國身心障礙國民運動會（11月27日至30日），將分別於屏東縣、高雄市、花蓮縣及台東縣舉辦，而廣受登山人士喜愛的109年「全國登山日」，也將於9月9日至10月31日辦理登山健行相關系列活動，可望帶動區域周邊觀光及消費，估有20萬人次參與、促進4億元經濟效益。

此外，教育部將於10月31日至11月15日期間，以「我的地球，我來關懷」為主題，舉辦第一屆「台灣科學節」，由國立自然科學博物館等5間部屬館所，集結交通部中央氣象局等10大科普基地、地方政府、大專校院及民間機構共同辦理，包含大型表演、影展、科學市集及亮點活動，估可吸引20萬人次前往參加，促進4千萬元經濟效益。

教育部表示，近期逐一盤點上半年因疫情而停辦的教育及體育活動等各項活動，下半年將恢復常軌，並積極規劃更多元豐富的活動，以有效帶動國內旅遊、振興經濟，期增進更多親子、師生參與，期達到寓教於樂、活絡經濟之雙贏目標。

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