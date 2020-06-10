週四各地晴朗炎熱 北部、山區留意午後雷雨

明（11）日全台各地晴朗悶熱，大致呈現多雲至晴的穩定天氣，提醒民眾外出活動前需做好防曬工作並記得多補充水份。（資料照）

2020-06-10 21:53:09

〔即時新聞／綜合報導〕明（11）日全台各地晴朗悶熱，大致呈現多雲至晴的穩定天氣，不過清晨至上午北部地區有局部短暫陣雨，東半部地區全天也有局部短暫陣雨，午後有局部較大雨勢發生的機率，北部、各山區則須注意午後雷陣雨的發生機率。

中央氣象局預報，明天台灣附近吹著西南風至偏南風，整體水氣不多，各地天氣晴朗穩定，不過清晨至上午間由於北側水氣掠過，北部地區有小範圍降雨的機率，其他時間僅東半部地區有局部短暫陣雨，午後至夜間並有局部較大雨勢發生的機率；午後各山區、近山區及北部地區則有局部短暫雷陣雨的發生機率。

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溫度方面，明天各地晨間氣溫24至27度間，白天高溫普遍在31度以上，其中大台北、東半部及中南部近山區氣溫更高，在34至36度之間，因為雲量偏少，提醒民眾外出活動前需做好防曬工作並記得多補充水份。

「天氣風險公司」表示，目前菲律賓東部沿岸有個熱帶擾動在發展，有機會達到熱帶性低氣壓或輕度颱風的等級，不過目前這個擾動非常貼近陸地，而且在週五至週六（12日至13日）會通過呂宋島，在地形作用的干擾下，發展過程仍有待觀察。

「天氣風險公司」指出，預期受到太平洋高壓的勢力影響，熱帶擾動不會北上影響台灣，不過擾動外圍的水氣仍有可能影響位於迎風面的東南部地區，將轉為容易有短暫陣雨的天氣，週末仍建議民眾攜帶雨具備用。

紫外線方面，明天除了連江縣為橙色「高量級」，其餘縣市皆為紅色「過量級」。

空品方面，明天北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏、宜蘭、花東空品區及馬祖、金門、澎湖為「良好」等級，北部空品區短時間達普通等級。

另外，金門、馬祖易有局部霧或低雲影響能見度，尤其清晨、深夜機率更高一些，有交通往返或航班往來需求的民眾需留意相關資訊。

溫度方面，明天全台各地晴朗悶熱，白天高溫普遍在31度以上，其中大台北、東半部及中南部近山區氣溫更高，在34至36度之間。（圖擷取自中央氣象局）

紫外線方面，明天除了連江縣為橙色「高量級」，其餘縣市皆為紅色「過量級」。（圖擷取自中央氣象局）

空品方面，明天北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏、宜蘭、花東空品區及馬祖、金門、澎湖為「良好」等級，北部空品區短時間達普通等級。（圖擷取自行政院環保署空氣品質監測網）

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