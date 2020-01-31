武漢肺炎》北市萬芳醫院：2/1起開設防疫諮詢專線

武漢肺炎疫情越演越烈，台北市萬芳醫院宣布，2月1日起設立防疫諮詢專線0970-746-101。（萬芳醫院提供）

2020-01-31 16:56:26

〔記者蔡亞樺／台北報導〕武漢肺炎疫情越演越烈，台北市萬芳醫院甫宣布，2月1日起設立防疫諮詢專線0970-746-101，民眾若有任何身體不適症狀，可以電話諮詢專業醫療人員；若有疑似病例，萬芳醫院也將協助就醫，直接由急診發燒篩檢站入院就醫，啟動防疫機制，讓病人得到快速完善的醫療照護，同時守護其他民眾的健康，避免感染擴散。

院方表示，在疫情爆發之後，萬芳醫院主動與文山區鄰近的學校、機關與里長聯繫，若有任何醫療需求，可隨時提供協助；也將到各機關學校舉辦衛教活動，宣導如何防止武漢肺炎的傳染，教導民眾建立正確的防疫觀念，毋須過度恐慌。

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萬芳醫院自年初至今已召開多次緊急應變會議，並舉辦全院疫情演練，包括收治流程、病人傳送路線安排、防護裝備穿戴練習等教育訓練；從1月22日起加強門禁管制，包含所有入院人員體溫測量、進院須配戴口罩、住院陪病限一人、急／門診陪病限二人；全院出入口也限縮為二個平面出入口及單一停車場入口，停車場入口也有專人體溫監測。

武漢肺炎持續擴散，萬芳醫院全面啟動應變機制及醫護人力調度，萬芳醫院院長陳大樑表示，將全力配合並落實政府防疫政策，也提醒民眾平時養成量體溫、以肥皂勤洗手、減少觸摸眼鼻口，盡量不要到人多擁擠的公共場合，若自中國返國後14日內有發生發燒或類流感症狀，應戴上口罩儘速就醫，並主動告知醫護人員旅遊史，以供醫師確切診斷、治療，共同為社區防疫盡最大努力。

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