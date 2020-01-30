武漢肺炎》私立幼兒園開學日 大人小孩戴口罩、量體溫

幼兒園老師為小朋友量體溫。（記者方志賢攝）

2020-01-30 10:51:10

〔記者方志賢／高雄報導〕私立幼兒園今天開學日，為防堵中國武漢肺炎疫情，幼兒園老師總動員，一大早站在校門口為小朋友量體溫、雙手噴酒精消毒，不論大人、小孩入園都要戴口罩，做好防疫措施。

高雄市公立學校及幼兒園2月11日開學，非營利幼兒園2月3日開園，私立幼兒園則是今開學。為因應武漢肺炎疫情上升，高雄市教育局提供明確的防疫守則，包含落實勤洗手、自主量體溫、每日消毒工作，並要求出入人員戴口罩、避免跨班活動。

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教育局說，學校若要召開集會和研習，應先進行防疫風險評估，另針對寒假期間赴中國湖北地區或中港澳地區的教職員生也要做好防疫措施。

鳳山區私立威格爾幼兒園，為防堵疫情，園方也落實雙手噴酒精消毒、戴口罩及測量體溫，小朋友若沒有戴口罩，老師準備口罩立即幫忙戴上，另外體溫若超過37.5度也會聯絡家長帶回休息。

一名家長說，面對武漢肺炎來勢洶洶，平時會要求孩子正確勤洗手，出門時戴口罩，太過擔心也不好，做好適當防患應該就可以了！

高雄市兒童教保協會理事長，也是該幼兒園長李美雲表示，該幼兒園共有11班、200多名幼童，今天有零星家長打電話請假，園方加強勤洗手、自主性量體溫、配戴口罩外，每個班級也進行衛教，由老師教導小朋友勤洗手等自我保護觀念。

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私立幼兒園今開學日，幼兒園老師站在校門口為小朋友雙手噴酒精消毒。（記者方志賢攝）

私立幼兒園今天開學日，為防堵中國武漢肺炎疫情，幼兒園老師總動員，一大早站在校門口為小朋友量體溫、雙手噴酒精消毒。（記者方志賢攝）

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