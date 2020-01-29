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視察超商物流中心 侯友宜：口罩供貨趨穩

侯友宜今到萊爾富物流中心視察。（記者周湘芸攝）

侯友宜今到萊爾富物流中心視察。（記者周湘芸攝）

2020-01-29 18:02:45

〔記者周湘芸／新北報導〕武漢肺炎持續蔓延，新北市長侯友宜今天取消原訂視察交通控制中心行程，改至萊爾富樹林物流中心視察，確保年後如期配送口罩至各區域，提供民眾進行防疫工作。侯友宜表示，目前口罩供貨穩定性已經趨於正常，也沒有出現價格上漲情形，呼籲民眾不必過度恐慌。

侯友宜表示，前2天已經交代經濟發展局、消保管和衛生局到工廠生產線鼓勵及早開工，萊爾富物流中心員工春節期間沒有休息，一拿到口罩就配送至全台1400個門市據點，以往都是2、3天進貨10萬副口罩，現在1天就進貨6千盒、近3萬副，供貨穩定性已經趨於正常。

侯友宜指出，目前因口罩生產量充足，沒有出現價格上漲情形，一盒50片為150元，單副購買約4、5元，所有口罩工廠立即開工，加上四大超商物流配送的努力，民眾不用擔心買不到口罩，其他包括乾洗手、消毒液也沒有缺貨疑慮，希望民眾做好自我健康防護，一同順利度過疫情危機。

被問到明天全面開工，市府是否祭出應變措施？侯友宜說，他已責令第一線與民眾接觸的員工一定要戴起口罩，今年團拜、人群聚集的活動都會減少，市府也備有耳溫槍隨時篩檢，明天各單位都將全力備戰，在健康把關上全力以赴。

談到學校開學前的防疫工作，侯友宜也說，已要求公托親子館這2天全部停止開放，並進行消毒，學童群聚力量可觀，會以更高標準檢視，所有學校、托育都要做好消毒、防疫物資整備，自我健康管理觀念也要落實到至第一線。

侯友宜表示，口罩供貨穩定性已經趨於正常。（記者周湘芸攝）

侯友宜表示，口罩供貨穩定性已經趨於正常。（記者周湘芸攝）

侯友宜表示，萊爾富物流中心員工一拿到口罩就配送至全台1400個門市，供民眾購買。（記者周湘芸攝）

侯友宜表示，萊爾富物流中心員工一拿到口罩就配送至全台1400個門市，供民眾購買。（記者周湘芸攝）

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