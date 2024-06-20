博愛座衝突 北捷不樂見道德綁架／長幼、孕婦、身障者有需求 可在車站詢問處取用識別貼紙

台北捷運自二○○七年九月起陸續推出「博愛識別貼紙」及「好孕貼紙」，孕婦、身心障礙、年長者或身體不適等旅客，皆可在全線車站詢問處自由索取及使用。（記者林承鴻攝）

2024/06/20 05:30

〔記者林承鴻、盧賢秀／綜合報導〕台北捷運近來頻繁發生博愛座衝突事件，再掀博愛座存廢問題，台北市長蔣萬安認為，善意、禮讓的文化應發自內心，不要成為道德綁架；台北捷運公司也說，樂見中央重視博愛座爭議及修法，已彙整近期案例，發函中央主管機關檢視，現階段只能持續加強宣導。台北市公共運輸處表示，市區公車至少須有三分之一座位是博愛座，民眾如有需求，可請駕駛協助。

蔣萬安昨被問到對於博愛座存廢看法時表示，博愛座最重要的是展現一個城市的溫度及人情味，不希望少數個案掩蓋或影響多數人的善意；這樣善意、禮讓的文化要發自內心，不要成為道德綁架，「可能有需要，但其實你沒有看到」，希望台北市民一起發揮善意、禮貌的精神。

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北市公車駕駛會介入處理爭議

北捷表示，依照博愛座立意及使用原則，年齡並非唯一標準，身心障礙者、孕婦、行動不便、抱小孩、身體不適、年長者或有其他實際需求者等，均可優先使用，呼籲民眾發揮關懷禮讓精神，將座位提供給有需要的旅客，不希望博愛座淪為年紀或道德綁架工具。另自二○○七年九月起推出「博愛識別貼紙」、「好孕貼紙」，孕婦、身心障礙、年長者或身體不適等旅客，可在全線車站詢問處自由取用。

台北市公運處也指出，市區公車至少須提供三分之一座位數的博愛座，優於法令規定，若發生博愛座爭議，駕駛會介入處理；民眾有需求也可尋求駕駛協助。五月上旬曾做過民調，九十五％受訪者表示若有發現的話，會主動讓座給需要的人。

女高中生坐一般座 被老翁碎念

不過，不是只有博愛座會有爭議，基隆市區公車十八日出現一位白髮阿公碎念，要求一名女高中生讓出「非博愛座」的「一般座位」給阿嬤坐，遭另一位中年婦女嗆「不要趕年輕人」、「現在教育不一樣，不用你講，要讓他們就會自動禮讓」，阿公回說「沒有趕，只是講講而已」，車上氣氛有點火爆。這名女學生也委屈地說，當時她坐一般座位，如果沒有不舒服都會讓座，不料阿公一直碎念。

近期博愛座衝突事件

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