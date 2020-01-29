武漢肺炎》業者銷假生產、配送口罩 政院：每日產能400萬片

行政院發言人谷辣斯‧尤達卡（Kolas Yotaka）說，國內的口罩量充足，呼籲民眾不要囤積口罩。在生產端方面，政府於過年期間已要求業者銷假、加班生產，每日可達400萬片口罩產能。（記者林國賢攝）

2020-01-29 13:59:55

〔記者陳鈺馥／台北報導〕武漢肺炎疫情全球持續延燒，行政院下令台灣口罩暫停出口1個月，昨日彰化更出現國內第一起「家庭內感染」的首起本土病例，台灣民眾近日開始在四大超商及藥妝店通路搶購口罩，許多店家貨架上的口罩早已銷售一空。

行政院發言人谷辣斯‧尤達卡（Kolas Yotaka）今日受訪強調，國內的口罩量是充足的，呼籲民眾不要囤積口罩。在生產端方面，政府於過年期間已要求業者銷假、加班生產，每日可達400萬片口罩產能。

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Kolas Yotaka指出，民眾這幾天會有「買不到」的感受，主要是過年春節物流配送的問題，因為放假所以出現鋪貨空檔，加上民眾對於疫情有警覺，有購買口罩的需求，經濟部已要求相關業者銷假配送，包含四大超商、藥妝店等通路都會上架，以開箱進行拆售。

行政院長蘇貞昌也在臉書發文提醒，政府官員的職責，是守護這個國家的人民。防疫視同作戰，政策措施難免造成生活不便，也請多體諒。自中國湖北、武漢入境的旅客，政府都在掌握中。年節期間，口罩生產也已協調廠商加緊趕工，就是希望台灣民眾生活一切如常，不要陷入恐慌。

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