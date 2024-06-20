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女力崛起！彰縣景觀樹木修剪認證 女性通過率百分百

彰化縣景觀樹木修剪認證，術科考試必須親自上場修剪樹木！（彰化縣政府提供）

彰化縣景觀樹木修剪認證，術科考試必須親自上場修剪樹木！（彰化縣政府提供）

2024/06/20 06:07

〔記者劉曉欣／彰化報導〕太厲害了！彰化縣第3年舉辦「景觀樹木修剪技術認證考照」，全數36人受訓，共有32人通過考試，其中女性6人報名、6人取得證照，女性通過率為百分之百，巾幗不讓鬚眉！

縣府農業處指出，這項受訓大多是有園藝實務經驗人士報名，必須完成上課，以及通過學科筆試與術科實作的考試，術科部分就是直接幫樹木修剪，由專業評審來評分。今年術科考試在永靖辦理，每位考生各有樹木要修剪，必須拿出真功夫，在符合生態與美學規定下來修剪，才能通過認證。

而今年上半年考試最大特點，就是報名的6位女性全數通過，雖然女性佔全體比例不到2成，但靠著女性專業與細心的修剪技巧，兼顧學科與術科，讓6人都如願取得認證。

農業處指出， 行道數的樹木修剪長期都是發標給廠商來施作，以往常常發生樹木一修剪就變成光禿禿，要不然就像是「鬼剃頭」，為了避免樹木再度發生修剪慘劇，縣府從2022年開始辦理「景觀樹木修剪技術認證考照」，迄今有209人受訓合格取得證照，今年預計下半年將再開辦一場，期許達到縣內至少「1廠商1證照」。

縣府農業處指出，縣府已訂定「彰化縣政府及所屬機關學校行道樹及喬木修剪作業要點」，只要是政府相關標案，廠商都必須取得樹木修剪認證的資格認定，以確保樹木不會被亂修、亂剪，讓彰化縣行道樹更健康也更茁壯。

彰化縣景觀樹木修剪認證，術科考試必須親自上場修剪樹木！（彰化縣政府提供）

彰化縣景觀樹木修剪認證，術科考試必須親自上場修剪樹木！（彰化縣政府提供）

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