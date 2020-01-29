武漢肺炎》台南5家口罩工廠明全上線 黃偉哲：供貨無虞

台南市長黃偉哲呼籲民眾，四大超商口罩供貨無虞，切勿恐慌，也不要搶購囤積口罩。（衛生局提供）

2020-01-29 15:52:06

〔記者王姝琇／台南報導〕武漢肺炎疫情延燒，台南市長黃偉哲明、後天將親自視察口罩工廠與大賣場，黃偉哲強調，目前除超商有衛福部提供醫療級平面口罩外，醫療院所、大賣場仍有缺貨情形，盼本市口罩工廠能提早生產營運。經發局長陳凱凌則表示，明日將邀集口罩工廠與各大通路商開會，了解醫療級口罩供應情形與鋪貨狀況，同時建立窗口與回報機制。

衛福部自昨日起至30日每日提供醫療級口罩增加至600萬片給7-11、全家、萊爾富、ok等四大超商；今起至30日將陸續供應470萬片口罩，供予醫療院所內部或周圍之藥妝醫材通路（康是美、屈臣氏、維康、杏一、躍獅、健康人生），同樣是零售散賣；且1月28日到2月15日止，藥局及有藥商許可之零售商，可零售散賣醫用口罩，經發局也會持續協調家樂福、好市多等大通路商，協助供應醫療級平面式口罩。

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經發局於過年前即統計台南市主要生產醫療級口罩工廠共5家，包含康那香佳里廠、善竹生物科技公司、格安德工業公司、台灣精碳公司永康廠、恒大公司等，每日生產醫療級平面口罩總產量85萬片。經協調，康那香在大年初三即開始營運，每日生產醫療型口罩20萬片，今日上午恆大公司陳廠長表示，員工已經陸續回廠，進行材料整備工作，並有三台生產線投入作業。4家口罩工廠預計明日開工。

經發局會持續聯繫廠商，請其產線全開，加工趕製，並已與鄰近縣市口罩工廠建立窗口，以利後續因應；也持續協調家樂福、好市多等大通路商，協助供應醫療級平面式口罩。目前南市四大超商供貨無虞，每人限購3片，有需要民眾都可以買到。

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