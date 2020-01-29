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武漢肺炎》台中民眾怨跑5家藥局買不到 衛生局長：超商都有

口罩之亂！台中民眾連跑5家藥局買不到口罩。（記者蘇孟娟攝）

口罩之亂！台中民眾連跑5家藥局買不到口罩。（記者蘇孟娟攝）

2020-01-29 14:25:20

〔記者蘇孟娟／台中報導〕武漢肺炎疫情持續延燒，明天就是上班日，有不少民眾考量接觸人機會變多，趁收假前買口罩備用，台中市有民眾一早連跑5家藥局，口罩均完售，根本買不到，有人在菜市場買到口罩，卻被坐地起價，平時50個100元的口罩「升級」為250元，讓民眾忍痛購買，大嘆防疫好難。

國內武漢肺炎疫情持續延燒，截至上午已有8例感染確診者，由於明天就是上班日，有民眾趁今天購買口罩，卻有人一早連跑5家藥局，口罩早就售完，有的藥局只剩紙口罩，藥局人員還說「只要戴兩層也有效」，讓民眾半信半疑。

還有民眾到向上市場，看到有人路邊擺攤賣口罩，但平時50個100元的口罩，今天一律「升級」250元，現場甚至賣號稱有5層防護的口罩，50個500元，雖明知攤商坐地起價，被當冤大頭，但民眾還是搶著買。

民眾抱怨花300元搶了一盒「活性碳口罩」，另有民眾到超商搶買，也買回一堆活性碳口罩，結果買回家才被告知，活性碳口罩根本擋不了病毒，嘆白買了。

針對口罩之亂，台中市衛生局長曾梓展指出，紙口罩根本沒有防飛沫的功能，戴兩層還是不防水，理論上效果有限；活性碳口罩主要是在吸附有機氣體、惡臭分子及粉塵，像噴漆、噴農藥時可用，雖不具殺菌功效，但還可以阻擋飛沫，勉強可「退而求其次」。

他說，最好還是選購一般醫療級口罩，表面有經防水等處理，可以有效阻絕飛沫等；曾梓展另強調，N95口罩屬一般醫療人員使用一般民眾不須搶購N95口罩，使用一般醫療級口罩即可。

曾梓展說，他上午走訪多家超商，均還有3個一包的醫療級口罩可買，他也籲民眾不必恐慌性搶購。

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