武漢肺炎》台中議員嘆一「罩」難求 記者超商實測：順利買到

記者今天實地走訪幾家超商，都可順利買到口罩，不過每人限購3片。（記者陳建志攝）

2020-01-29 13:58:38

〔記者陳建志、唐在馨／台中報導〕武漢肺炎疫情升高，民眾急買口罩防疫，雖然中央表示將連續3天釋出共1800萬片口罩，不過包括網路和各大型連鎖藥妝店的口罩幾乎都銷售一空，台中許多民眾連跑了幾家藥局、藥妝店都「一罩難求」，僅超商還有機會買到，不過每人限購3片，部分民眾則發現網路上有趁機哄抬價格的情形，市府表示將會針對哄抬價格情形進行蒐證。

武漢肺炎疫情出現本土病例，加上年假收假明天開始上班，部分幼兒園也開始上課，民眾都急著買口罩，不過許多民眾連跑了好幾家藥妝店、藥局都買不到醫療級的口罩。

請繼續往下閱讀...

台中市議員江肇國今早就在臉書表示，因為明天幼兒園上學，學校老師通知要準備口罩，但是自己跑了好幾家藥局，大人、小孩的口罩都缺貨，要2、3天才能供貨，但多等2天會讓許多家長擔心小寶貝的健康，強調如果不是中央決定暫停出口，口罩慌不知要燒多久？支持政府的防疫做為。

記者今天早上，實地前往3家大型連鎖藥妝店，發現架上口罩全都銷售一空，還貼出告示表示想買的人先登記，店員表示，盒裝的過年前就賣完，單片的也幾乎都在大年初三就賣完，強調因碰上春節物流人員和工廠休假，等到正式上班就能補貨。

不過超商因政府釋出口罩，記者連跑了3家都可順利買到口罩，不過每人限購3片，店員也提醒不用囤積，等到正式上班就會再補貨。

不過也有民眾發現，網路上還可買到的口罩，售價都比平常高，有趁機哄抬價格的現象；對此現象，台中市政府表示，已經請法制局消費者服務中心，組成一個網路巡查小組，針對網路販售端，若有價格哄抬的情形，進行蒐證，並直接購買以查明賣家地址，請大家不要哄抬價格。

相關新聞請見︰

武漢肺炎懶人包》傳染途徑、預防措施看這裡

「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

台中許多大型連鎖藥局，架上口罩全都銷售一空，想買的民眾可先登記。（記者陳建志攝）

台中連鎖藥妝店，架上的口罩大年初三前就全被掃空，根本買不到。（記者陳建志攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法