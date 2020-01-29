為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　生活

比特犬咬死鄰居小狗 受害狗主人網上討公道

比特犬緊咬鄰居小狗脖子不放，男子費力要拉開仍不鬆口，小黑狗被活活咬死。（截圖自斗六人文社交圈）

比特犬緊咬鄰居小狗脖子不放，男子費力要拉開仍不鬆口，小黑狗被活活咬死。（截圖自斗六人文社交圈）

2020-01-29 15:59:56

〔記者黃淑莉／雲林報導〕斗六昨天發生比特犬咬死小狗事件，由於肇事的比特犬已不是初犯，附近住戶氣憤又害怕，受害狗主人把愛犬被活活咬死的畫面po上臉書社團「斗六人文社交圈」，立即引起熱烈討論及分享。

狗主人PO出的監視器畫面，一隻棕色的比特犬突然衝上前咬住一隻小黑狗脖子，凶殘的緊咬不放，小黑狗鮮血直流，一名男子拿著棍子上前費力要把比特犬拉開，牠仍不鬆口，費了九牛二虎才將比特犬拉開，但小黑狗早已傷重奄奄一息，最後仍傷重不治。

影片po出引起網友熱烈討論，留言「好恐怖」、「社區小孩很危險」、「比特犬出門沒帶嘴套好像可罰，建議通報」…。

附近鄰居表示，肇事的比特犬已不是第一次咬死狗，前年家中一隻狗被牠咬傷左前腳，截肢沒多久過世，去年另一隻狗跑到比特犬家前，沒想卻被活活咬死。

鄰居氣憤說，因為沒有監視器，也沒有人現場目擊，比特犬主人都不承認，附近住戶氣憤又很害怕，家裡有狗的不敢讓牠們獨自外出，就連人走在路上也很害怕。

另一名住戶說，該隻比特犬已多次闖禍，惡名昭彰，看到昨天牠活活把狗咬死畫面很嚇人。

雲林縣動植物防疫所指出，比特犬是農委會列為具攻擊性品種犬隻，出入公共場所或公眾地點，要用鍊繩、加戴口罩等防護措施，將於明天上班時通知雙方到防疫所說明，若確有疏失，依動保法可對比特犬飼主處3萬至15萬元罰鍰。

小黑狗被活活咬死，地上血跡斑斑很嚇人。（截圖自斗六人文社交圈）

小黑狗被活活咬死，地上血跡斑斑很嚇人。（截圖自斗六人文社交圈）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
驚！兇猛比特犬出沒苗栗公園 動防所追查行蹤與飼主
2019-10-23 16:54

驚！兇猛比特犬出沒苗栗公園 動防所追查行蹤與飼主
3隻比特犬突襲圍攻 9歲女童慘遭咬頸身亡
2019-08-23 00:30

3隻比特犬突襲圍攻 9歲女童慘遭咬頸身亡
金鼠迎新 高雄燈會藝術節歡喜登場

金鼠迎新 高雄燈會藝術節歡喜登場
比特犬當街咬死母狗 飼主違反動保法送辦
2019-08-15 15:01

比特犬當街咬死母狗 飼主違反動保法送辦
生活今日熱門
2020-01-28 21:56

武漢肺炎》彰化確診2病例 夫妻共接觸36人 影片

2020-01-28 20:35

武漢肺炎》台灣出現首起本土病例！ 居家隔離者明起電子監控

2020-01-28 19:32

武漢肺炎》恐有新發展！疫情指揮中心20:00緊急開記者會

2020-01-28 18:26

霸王級寒流都沒下雪！ 屏東北大武山睽違15年降新年瑞雪

2020春節專區

LTN集點大放送

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播