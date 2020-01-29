比特犬咬死鄰居小狗 受害狗主人網上討公道

比特犬緊咬鄰居小狗脖子不放，男子費力要拉開仍不鬆口，小黑狗被活活咬死。（截圖自斗六人文社交圈）

2020-01-29 15:59:56

〔記者黃淑莉／雲林報導〕斗六昨天發生比特犬咬死小狗事件，由於肇事的比特犬已不是初犯，附近住戶氣憤又害怕，受害狗主人把愛犬被活活咬死的畫面po上臉書社團「斗六人文社交圈」，立即引起熱烈討論及分享。

狗主人PO出的監視器畫面，一隻棕色的比特犬突然衝上前咬住一隻小黑狗脖子，凶殘的緊咬不放，小黑狗鮮血直流，一名男子拿著棍子上前費力要把比特犬拉開，牠仍不鬆口，費了九牛二虎才將比特犬拉開，但小黑狗早已傷重奄奄一息，最後仍傷重不治。

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影片po出引起網友熱烈討論，留言「好恐怖」、「社區小孩很危險」、「比特犬出門沒帶嘴套好像可罰，建議通報」…。

附近鄰居表示，肇事的比特犬已不是第一次咬死狗，前年家中一隻狗被牠咬傷左前腳，截肢沒多久過世，去年另一隻狗跑到比特犬家前，沒想卻被活活咬死。

鄰居氣憤說，因為沒有監視器，也沒有人現場目擊，比特犬主人都不承認，附近住戶氣憤又很害怕，家裡有狗的不敢讓牠們獨自外出，就連人走在路上也很害怕。

另一名住戶說，該隻比特犬已多次闖禍，惡名昭彰，看到昨天牠活活把狗咬死畫面很嚇人。

雲林縣動植物防疫所指出，比特犬是農委會列為具攻擊性品種犬隻，出入公共場所或公眾地點，要用鍊繩、加戴口罩等防護措施，將於明天上班時通知雙方到防疫所說明，若確有疏失，依動保法可對比特犬飼主處3萬至15萬元罰鍰。

小黑狗被活活咬死，地上血跡斑斑很嚇人。（截圖自斗六人文社交圈）

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