比特犬當街咬死母狗 飼主違反動保法送辦

2019-08-15 15:01

〔記者林嘉東／基隆報導〕陳姓男子飼養的大型比特犬ROCK，趁飼主開門之際溜出後，當街咬死母狗，害陳被依違反動物保護法「故意使動物遭受傷害，致動物死亡」罪嫌送辦。基隆地檢署認定，ROCK咬死母狗時，陳並不在場；至於陳未注意讓ROCK溜出，僅有過失，並非故意，因此做出不起訴處分。

陳姓男子去年5月間，牽著飼養的大型比特犬ROCK遛狗時，未鍊住ROCK，並為牠戴上口罩，致ROCK跑進民宅，咬傷一隻黑色混種流浪母犬頸部、嘴巴等處。

由於陳遛狗時未鍊住愛犬，又未配戴口罩，被基隆市政府依違反動物保護法裁罰台幣3萬元。

未料，事隔8個月，今年1月間ROCK變本加厲，當街攻擊一隻黑色混種流浪母犬，撕咬流浪母犬頭部，致母犬頭部嚴重出血，送醫不治。

陳被基隆市政府依違反動物保護法「故意使動物遭受傷害，致動物死亡」罪嫌函送基隆地檢署偵辦。

檢察官調查，ROCK原本被飼養在陳家陽台內，陳因陽台裝修，讓ROCK未戴口罩在客廳走動；未料，ROCK趁陳返家開門之際溜出屋外。

陳見狀在後追趕，已經來不及，直到聽到鄰居說有2隻狗在打架，趕緊跑過去時，才發現ROCK緊咬著流浪母犬的頭不放，被咬的母狗倒地無法動彈，陳趕緊拉開ROCK，抱起流浪母犬就醫，仍回天乏術。

檢察官認定，ROCK當街咬死流浪母犬時，陳並未牽著遛狗，且陳的陽台確實在整修，陳未圈鍊住好ROCK，讓他趁隙跑出咬死母狗，確實有未注意的過失，但未達「故意」程度，因此處分他不起訴。

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