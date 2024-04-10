04/10 各報重點新聞一覽

「屏南快速公路」今年初通過可行性評估，行政院長陳建仁（中）昨天到屏東拍板定案。（記者蔡宗憲攝）

2024/04/10 06:49

自由時報

陳建仁屏東拍板 屏南快速路可望2年內動工

恆春半島民眾引頸期盼的「屏南快速公路」，今年初通過可行性評估後，行政院長陳建仁昨天南下屏東拍板定案，將同時進行綜合規劃及環評，總經費達一七四四億元，由潮州至恆春分三段路廊，全長六十五公里多，最快可望在兩年內動工。

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海軍司令出席美國海空研討會 唐華：台美協同作戰能力與時俱進

海軍司令唐華上將近日訪美，除了四日出席太平洋艦隊指揮官交接典禮，美東時間八日也出席在華府附近舉行的「海、空暨太空研討會」。唐華提到台美軍事訓練交流時表示「我們永遠不會說夠」，指台美協同作戰能力會隨著時間、裝備及人員等改變，「這樣的能力也將繼續」。

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機場櫃台報到 一句話惹禍 稱行李有炸彈 可關3年

雲林縣五十二歲廖姓男子到桃園國際機場，準備搭機前往中國澳門，在航空公司櫃台報到時，地勤人員例行詢問行李中是否有危險物品？廖男脫口稱：「行李內有炸彈！」經航空公司報案，由航空警察逮捕送辦，桃園地檢署調查後，昨偵結將廖男依違反民用航空法的散布危害飛航安全不實訊息罪嫌起訴。

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聯合報

國安「蔡規賴隨」 卓榮泰、鄭麗君、龔明鑫政院三長

準總統賴清德五二○上任，首波人事布局今公布，考量國會生態朝小野大，新內閣必須穩健踏實，且貫徹「賴清德意志」，內定閣揆由民進黨前主席卓榮泰出任、青平台基金會董事長鄭麗君任副閣揆，政院秘書長由國發會主委龔明鑫轉任；正副閣揆「卓鄭配」今宣布後，其他內閣人事將陸續出爐。

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暌違9年再見面…馬習二會 今人民大會堂登場

前總統馬英九與大陸國家主席習近平幾乎確定將於今天下午在北京人民大會堂會面，這是暌違九年，馬英九與習近平再度相見。儘管馬英九已卸任中華民國總統職務近八年，「馬習二會」仍受到兩岸和國際社會高度關注。

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中國時報

賴清德主導 新內閣大換血

準總統賴清德拍板首波內閣人事，行政院正副院長為卓榮泰、鄭麗君，國發會主委龔明鑫轉任行政院祕書長，總統府祕書長為潘孟安，內政部長林右昌出任民進黨祕書長，內政部長則由菊系人馬劉世芳擔任、交通部長為嫡系人馬李孟諺。賴清德今日上午將宣布新人事，新內閣上任以「穩定」、「務實」為第一要務。

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全台食安警報響 一周14.5萬人拉肚子

全台食安拉警報！王品集團旗下「初瓦」、「嚮辣」北市西門分店、八方雲集北市北投公館店相繼爆出用餐後不適症狀，新北市旅行團前天在台南白河某甕窯雞餐廳用餐後，陸續有人出現噁心嘔吐、腹瀉。根據疾管署統計，自3月上旬開始，全台腹瀉通報數連續3周上升，3月17日至29日全國腹瀉通報數一口氣突破14萬5千人，衝上最高峰，至清明連假後，才顯著下降。

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海軍司令唐華（中）週一參加「海、空暨太空研討會」，與美國國防工業廠商代表互動，詢問運用無人機的先進科技。（中央社）

廖姓男子（紅框標示者）在桃園機場報到準備搭機前往澳門，對地勤人員開玩笑稱「行李內有炸彈」，航空公司報警法辦。（航警局提供）

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