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武漢肺炎》明起兩岸、港澳航班 華航取消熱餐

華航公司今表示，因應新型冠狀病毒疫情，提高防疫措施，從明（28日）起針對兩岸及香港、澳門等航班更改機上服務，不提供熱餐服務。（資料照，華航提供）

華航公司今表示，因應新型冠狀病毒疫情，提高防疫措施，從明（28日）起針對兩岸及香港、澳門等航班更改機上服務，不提供熱餐服務。（資料照，華航提供）

2020-01-27 18:30:39

〔記者吳柏軒／台北報導〕華航公司今表示，因應新型冠狀病毒疫情，提高防疫措施，從明（28日）起針對兩岸及香港、澳門等航班更改機上服務，不提供熱餐服務，用一次性餐盒與紙袋、紙巾、頭墊等，免稅品也取消或採網路訂購等，減少人員接觸，降低傳染風險。

華航表示，這次服務調整主要考量減少人員接觸、減少用品重複使用，改為一次性用品，同時亦鼓勵自備環保杯等自用品，以降低傳染風險；而過境兩岸、香港、澳門的航班除了正常消毒程序外，也會額外針對客艙餐桌、扶手及艙頂行李箱櫃消毒作業，以維護旅客及機組人員健康。

華航說，如在華航、華信的航班中，全艙都會改採「無熱餐」服務，提供一次性餐盒或紙袋餐點，特別餐僅提供素食餐；桌布、餐巾改由紙巾替代；飲料服務及拋棄式耳機視旅客需要提供；機上備品如毛毯、枕頭、毛巾、報章雜誌將取消提供，頭墊紙採一次性拋棄式使用；機上免稅品銷售及送貨到府均採網路訂購。

另外，在台灣虎航飛澳門的航班中，除了比照上述防疫措施之外，也將不提供免稅品銷售服務及機內刊物，座椅袋內僅保留安全說明卡及清潔袋；未來相關服務變更或恢復，將視事態發展而應變公告。

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