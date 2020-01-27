武漢肺炎》第5例在中部 中市「台灣燈會」加派人手防疫情

台中市政府今天也宣布，已經加派人手於台灣燈會宣傳衛生教育，防止疫情蔓延。（記者張瑞楨翻攝）

2020-01-27 16:56:34

〔記者張瑞楨／台中報導〕中央流行疫情指揮中心今天公布，台灣第5例武漢肺炎已經確診，是50多歲中部地區的女性，她於去年10月下旬赴中國武漢工作，本月20日返台，25日出現發燒及肌肉痠痛症狀，今天確診，由醫院及地方衛生單位追蹤中，台中市政府今天也宣布，已經加派人手於台灣燈會宣傳衛生教育，防止疫情蔓延，各區都有洗手乳、乾洗手液、額溫槍等，並有醫護人員進駐待命。

市府觀光旅遊局指出，台灣燈會的副展區文心森林公園，已於去年12月21日開燈，主展區后里花博園區將於下月（2月）8日展開，因應賞燈人潮的到來，市府全力做好防疫工作，加強衛教宣導之外，也準備洗手乳、乾洗手液、額溫槍等，並有醫護人員進駐待命，市府從今天起（27日）連續3天加派人力至副展區進行衛教宣導，全力防疫。

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觀旅局強調，已正式發文請全市旅宿業加強防疫工作，並透過電話再次通知旅宿業及旅遊服務中心人員配戴口罩、勤洗手；也於文心森林公園副展區設置防疫告示牌，向民眾進行衛教宣導，並於今（27）日開始播放防疫宣導廣播，提醒民眾勤洗手、身體不適應戴口罩儘速就醫，而服務站則備有額溫槍，可為有身體不適症狀的民眾檢測體溫。此外，也提醒民眾如有相關疫情資訊，可立即撥打免付費防疫專線1922或0800-001922。

衛生局則表示，副展區的廁所洗手台，掛有勤洗手標示，也放置洗手乳，供民眾維持手部清潔，醫護站及哺（集）乳室放有乾洗手液，另，醫護站也有醫護人員，可提供初步症狀評估，輔導就醫。該局並於今日起至29日，每日加派2名人力於副展區進行「武漢肺炎」防疫衛教宣導工作。

社會局則說，副展區的工作人員與志工也一併配戴口罩，出勤前也都有量測體溫。至於用餐環境上，經發局表示，除要求燈會美食區的攤商及工作人員全面佩戴口罩，也加強燈會美食區的環境清潔，休息區座位也會提高消毒頻率。

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