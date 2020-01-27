為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　生活

武漢肺炎》第5例在中部 中市「台灣燈會」加派人手防疫情

台中市政府今天也宣布，已經加派人手於台灣燈會宣傳衛生教育，防止疫情蔓延。（記者張瑞楨翻攝）

台中市政府今天也宣布，已經加派人手於台灣燈會宣傳衛生教育，防止疫情蔓延。（記者張瑞楨翻攝）

2020-01-27 16:56:34

〔記者張瑞楨／台中報導〕中央流行疫情指揮中心今天公布，台灣第5例武漢肺炎已經確診，是50多歲中部地區的女性，她於去年10月下旬赴中國武漢工作，本月20日返台，25日出現發燒及肌肉痠痛症狀，今天確診，由醫院及地方衛生單位追蹤中，台中市政府今天也宣布，已經加派人手於台灣燈會宣傳衛生教育，防止疫情蔓延，各區都有洗手乳、乾洗手液、額溫槍等，並有醫護人員進駐待命。

市府觀光旅遊局指出，台灣燈會的副展區文心森林公園，已於去年12月21日開燈，主展區后里花博園區將於下月（2月）8日展開，因應賞燈人潮的到來，市府全力做好防疫工作，加強衛教宣導之外，也準備洗手乳、乾洗手液、額溫槍等，並有醫護人員進駐待命，市府從今天起（27日）連續3天加派人力至副展區進行衛教宣導，全力防疫。

觀旅局強調，已正式發文請全市旅宿業加強防疫工作，並透過電話再次通知旅宿業及旅遊服務中心人員配戴口罩、勤洗手；也於文心森林公園副展區設置防疫告示牌，向民眾進行衛教宣導，並於今（27）日開始播放防疫宣導廣播，提醒民眾勤洗手、身體不適應戴口罩儘速就醫，而服務站則備有額溫槍，可為有身體不適症狀的民眾檢測體溫。此外，也提醒民眾如有相關疫情資訊，可立即撥打免付費防疫專線1922或0800-001922。

衛生局則表示，副展區的廁所洗手台，掛有勤洗手標示，也放置洗手乳，供民眾維持手部清潔，醫護站及哺（集）乳室放有乾洗手液，另，醫護站也有醫護人員，可提供初步症狀評估，輔導就醫。該局並於今日起至29日，每日加派2名人力於副展區進行「武漢肺炎」防疫衛教宣導工作。

社會局則說，副展區的工作人員與志工也一併配戴口罩，出勤前也都有量測體溫。至於用餐環境上，經發局表示，除要求燈會美食區的攤商及工作人員全面佩戴口罩，也加強燈會美食區的環境清潔，休息區座位也會提高消毒頻率。

相關新聞請見︰

武漢肺炎懶人包》傳染途徑、預防措施看這裡
「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

台中市府從今天起（27日）連續3天加派人力至副展區進行衛教宣導，全力防疫。（記者張瑞楨翻攝）

台中市府從今天起（27日）連續3天加派人力至副展區進行衛教宣導，全力防疫。（記者張瑞楨翻攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
武漢肺炎》澳洲電視台錯把台北當中國城市 雪梨辦事處抗議
2020-01-27 16:51

武漢肺炎》澳洲電視台錯把台北當中國城市 雪梨辦事處抗議
武漢肺炎》近百滯留國人求援盼返台 中國還沒回應
2020-01-27 16:30

武漢肺炎》近百滯留國人求援盼返台 中國還沒回應
北市打造教育核心基地 業者：這類產品會熱賣

北市打造教育核心基地 業者：這類產品會熱賣
武漢肺炎》女網友PO錯誤訊息 高市：涉違法必查辦
2020-01-27 16:21

武漢肺炎》女網友PO錯誤訊息 高市：涉違法必查辦
武漢肺炎》馬英九戴口罩 到桃園發送「金鼠福卡」
2020-01-27 16:18

武漢肺炎》馬英九戴口罩 到桃園發送「金鼠福卡」
生活今日熱門
2020-01-27 12:52

武漢肺炎80死》傳染途徑、預防措施看這裡

2020-01-26 19:49

武漢肺炎》我國今晚再新增1例確診 累積已4例 影片

2020-01-27 15:15

武漢肺炎》我第5例出現！中部50多歲女性今確診 影片

2020-01-26 20:18

春節車潮最大日！ 國道1、3、5號 初三同步高乘載管制

2020春節專區

LTN集點大放送

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播